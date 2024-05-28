Белоруска Дарья Чуприс получила лицензию на Игры в Париж

Плюс одна олимпийская лицензия для нашей команды! Дарья Чуприс заняла шестое место на чемпионате Европы в стрельбе из винтовки из трех положений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит в хорватском Осиеке. Благодаря занятому месту белоруска сумела опередить своих конкуренток в борьбе за путевку на Игры в Париж. Таким образом, в копилке наших атлетов уже 28 заветных квитков.