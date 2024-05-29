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Дарья Чуприс стала обладательницей олимпийской лицензии по пулевой стрельбе

29 мая 2024 14:39
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Дарья Чуприс стала обладательницей олимпийской лицензии. Случилось это на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья Чуприс стала обладательницей олимпийской лицензии по пулевой стрельбе-1

Наша спортсменка удачно поразила цели в малокалиберной винтовке из трех положений. Соотечественница в генеральной классификации стала шестой. Результат 417,4 очка. Таким образом, у наших представителей пулевой стрельбы два билета в Париж. А всего у белорусов в активе 28 пропусков.

# Спортивные соревнования # Дарья Чуприс

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