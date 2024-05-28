Определились финалисты Республиканской студенческой баскетбольной лиги. У женщин чемпионство оспорят: команда БГУФК, будущие специалисты спортивной отрасли, и их оппонентки, представительницы Гродненского Альма-матер имени Янки Купалы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин на главный трофей претендуют БГУИР, которые даже в отсутствие лидера Владислава Микульского, переиграл дружину БНТУ со счетом 76:54. Примечательно, что в студенческой лиге играют топовые баскетболисты национальных команд, а также клубов. Вадим Стубеда – чемпион Беларуси 2024 года, он взял титул для «Минска» и теперь помогает своим радио-электронщикам.

Вадим Стубеда, финалист турнира:

Всегда приятно набирать много очков. Но, как показала последняя игра чемпионата Беларуси, я и там неплохо набрал очков. Поэтому я могу показать свой максимум – и это замечательно. Делаю свою работу вне зависимости от того, чемпионат Беларуси это или чемпионат университетов. Я считаю, что так нужно подходить к любой игре. Баскетбол – это профессионализм.

Федор Роденко, главный тренер команды БГУИР по баскетболу:

Это одни из самых главных соревнований для студентов, что дает повышение мастерства – марка студенческого баскетбола. Это только начало пути, я считаю. Это развитие. И на сегодняшний день вот эти игры, которые сейчас проходят, – самые сильные за последнее время.