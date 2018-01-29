Азаренко и Шарапова получили wild card на турнир в Дохе
Новости Беларуси. Виктория Азаренко получила wild card на турнир в Дохе. В 2012 и 2013 годах Виктория одержала на этом турнире победу.
Как сообщает один из спортивных журналистов в Twitter, wild card также получила Мария Шарапова. В середине 2016 года спортсменку отстранили от соревнований из-за приема запрещенного препарата.
Чем Шарапова занималась во время дисквалификации (читать здесь).
Спортивное состязание будет проходить в столице Катара с 12 по 18 февраля.
Азаренко получала приглашение на Australian Open в конце 2017 года.
С середины 2017 года теннисистка судится с экс-бойфрендом за право опеки над их ребёнком. Из-за этого она не смогла поехать на турнир в Австралию. Белорусский суд вынес решение в пользу Виктории, но отец мальчика с этим не согласился. Он обратился в Калифорнийский суд, который в январе также признал Азаренко основным опекуном ребёнка.
Фото: instagram.com/vichka35
Теперь шанс, что экс-первая ракетка мира из Беларуси примет участие в турнире в Дохе, гораздо выше.
Во время судебных разбирательств Виктория подверглась травле со стороны родственников экс-бойфренда в соцсетях.
Теннисистка прокомментировала оскорбления в свой адрес – здесь подробнее.