Азаренко и Шарапова получили wild card на турнир в Дохе

Новости Беларуси. Виктория Азаренко получила wild card на турнир в Дохе. В 2012 и 2013 годах Виктория одержала на этом турнире победу.

Как сообщает один из спортивных журналистов в Twitter, wild card также получила Мария Шарапова. В середине 2016 года спортсменку отстранили от соревнований из-за приема запрещенного препарата.

Чем Шарапова занималась во время дисквалификации (читать здесь).

Спортивное состязание будет проходить в столице Катара с 12 по 18 февраля.