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Виктория Азаренко получила wild card на Australian Open

13 декабря 2017 20:46
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко получила wild card от организаторов первого в сезоне турнира «Большого шлема», Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В настоящий момент белорусская теннисистка занимает в рейтинге 210 место.

Виктория Азаренко получила wild card на Australian Open-1

За 2017 год ей удалось принять участие лишь в двух турнирах. Последний раз Азаренко выходила на корт в июле. Тем не менее, организаторы открытого чемпионата Австралии выразили поддержку двухкратной победительнице турнира в связи с проблемной ситуацией по опеке над сыном и включили ее в число участниц основной сетки.

# Виктория Азаренко # Теннис # Фотофакт

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