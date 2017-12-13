Виктория Азаренко получила wild card на Australian Open

Новости Беларуси. Виктория Азаренко получила wild card от организаторов первого в сезоне турнира «Большого шлема», Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В настоящий момент белорусская теннисистка занимает в рейтинге 210 место.
Новости Беларуси. Виктория Азаренко получила wild card от организаторов первого в сезоне турнира «Большого шлема», Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В настоящий момент белорусская теннисистка занимает в рейтинге 210 место.
За 2017 год ей удалось принять участие лишь в двух турнирах. Последний раз Азаренко выходила на корт в июле. Тем не менее, организаторы открытого чемпионата Австралии выразили поддержку двухкратной победительнице турнира в связи с проблемной ситуацией по опеке над сыном и включили ее в число участниц основной сетки.