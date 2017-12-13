Виктория Азаренко получила wild card на Australian Open

За 2017 год ей удалось принять участие лишь в двух турнирах. Последний раз Азаренко выходила на корт в июле. Тем не менее, организаторы открытого чемпионата Австралии выразили поддержку двухкратной победительнице турнира в связи с проблемной ситуацией по опеке над сыном и включили ее в число участниц основной сетки.