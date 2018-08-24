Гродненский «Неман» в третий раз выиграл Кубок Салея

Хотя все сперва складывалось для красно-черных неудачно: уже на 10-й минуте бело-синие вышли вперед после броска Кучкина. А вот второй период целиком остался за командой с запада Беларуси. «Неманцы» сумели перевернуть ход матча, а Роман Шуба и Михаил Хоромандо вывели свою команду вперед. Яркой стала третья 20-минутка, в которой гродненцы сумели довести дело до победы. 4:2, и первый трофей сезона в белорусском хоккее уезжает в Гродно.

Новости Беларуси. Гродненский «Неман» – обладатель Кубка Салея-2018. В Решающем матче команде Сергея Пушкова не без труда переиграла «Динамо» из Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Трус, голкипер ХК «Неман» (Гродно):

Эмоции супер, даже слов нет. Сегодня парни все бились, старались, молодцы. Выложились на 1000% просто. Спасибо болельщикам, приехало очень много. Спасибо всей команде.

Говорили после первого периода в раздевалке, и командой всей сплотились. Из-за этого мы стали сильнее и начали играть хоккей хороший. Нам сейчас в Лиге чемпионов еще играть, думаю, уверенность будет.