Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Майами, уступив Эшли Барти

Арина Соболенко зачехлила ракетку на международном теннисном турнире в Майами. В четвертьфинальном поединке белоруска не смогла противостоять первому номеру мирового рейтинга Эшли Барти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет остался за австралийкой – 6:4. После Соболенко отыгралась на тай-брейке – 7:6, но в решающей партии Барти все же смогла переиграть белоруску – 6:3.