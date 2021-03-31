Прямой эфир

Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Майами, уступив Эшли Барти

31 марта 2021 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко зачехлила ракетку на международном теннисном турнире в Майами. В четвертьфинальном поединке белоруска не смогла противостоять первому номеру мирового рейтинга Эшли Барти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Майами, уступив Эшли Барти-1

Первый сет остался за австралийкой – 6:4. После Соболенко отыгралась на тай-брейке – 7:6, но в решающей партии Барти все же смогла переиграть белоруску – 6:3.

Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Майами, уступив Эшли Барти-4

Напомним, в парном разряде Соболенко и бельгийка Мертенс проиграли в стартовом матче румынско-немецкому тандему Халеп/Кербер – 5:7, 5:7.

# Теннис # Арина Соболенко # Эшли Барти # Элис Мертенс # Анжелик Кербер # Симона Халеп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мархель: «Таких провалов мы не могли даже в страшном сне приснить»
31 марта 2021 12:01

Михаил Мархель: «Таких провалов мы не могли даже в страшном сне приснить»

В финале чемпионата Беларуси по хоккею встретятся «Юность» и «Гомель»
30 марта 2021 20:44

В финале чемпионата Беларуси по хоккею встретятся «Юность» и «Гомель»

Футбол. Сборная Беларуси разгромно проиграла Бельгии в квалификации на ЧМ-2022
30 марта 2021 20:38

Футбол. Сборная Беларуси разгромно проиграла Бельгии в квалификации на ЧМ-2022