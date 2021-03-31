Михаил Мархель: «Таких провалов мы не могли даже в страшном сне приснить»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу разгромно проиграла бельгийцам со счетом 0:8 во втором матче квалификационного турнира к чемпионату мира-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Бельгии со старта показала, кто в доме хозяин, и никакие схемы Михаила Мархеля не помогли ни в первом, ни во втором таймах. Первая 45-минутка завершилась со счетом 4:0, во втором отрезке игры хозяева еще четырежды поразили белорусские ворота, хотя у наших парней и были шансы на гол престижа. Увы, Кендыш дважды не воспользовался ими.

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Тут только можно принести извинения. Игра нам полностью не удалась. Если не хватает мастерства, надо, значит, как-то мотивировать себя. Сегодняшняя игра показала, что мотивации нет. Для меня как для главного тренера это большая неожиданность, если честно. Таких провалов мы не могли даже в страшном сне приснить. Я с себя вины не снимаю как тренер, потому что этих ребят я брал, их настраивал. План был плотно играть в обороне, не давать сопернику получать в зонах непосредственной атаки, чтобы не было проникающих передач, и выдвигаться в атаку, быструю контратаку. Ни того, ни другого не получилось.