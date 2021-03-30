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Футбол. Сборная Беларуси разгромно проиграла Бельгии в квалификации на ЧМ-2022

30 марта 2021 20:38
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела второй матч в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года. Дружина Михаила Мархеля играла на выезде против команды Бельгии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сборная Беларуси разгромно проиграла Бельгии в квалификации на ЧМ-2022-1

Расстановка сил изначально была не в нашу пользу. Достаточно сказать, что оппонент в рейтинге ФИФА располагается выше остальных. К тому же на старте отбора фаворит одержал одну победу и один раз очки разделил. Белорусы также дебютировали с виктории (правда, достаточно натужной). Также следует отметить, что до этого турнирные пути соперников не пересекались.

Футбол. Сборная Беларуси разгромно проиграла Бельгии в квалификации на ЧМ-2022-4

Результат дебютной встречи – 8:0 в пользу Бельгии.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут лишь победители 10 квалификационных групп.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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