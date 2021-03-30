Футбол. Сборная Беларуси разгромно проиграла Бельгии в квалификации на ЧМ-2022

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела второй матч в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года. Дружина Михаила Мархеля играла на выезде против команды Бельгии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Расстановка сил изначально была не в нашу пользу. Достаточно сказать, что оппонент в рейтинге ФИФА располагается выше остальных. К тому же на старте отбора фаворит одержал одну победу и один раз очки разделил. Белорусы также дебютировали с виктории (правда, достаточно натужной). Также следует отметить, что до этого турнирные пути соперников не пересекались.