В финале чемпионата Беларуси по хоккею встретятся «Юность» и «Гомель»

Новости Беларуси. Они все-таки закончили. «Юность» и «Металлург» сыграли максимально возможный, седьмой матч серии 1/2 чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто в итоге вытянул счастливый билет в финал, расскажет Екатерина Лихошапко. Заполненные трибуны «Чижовка-Арены» наглядно подтверждали внимание к этому решающему матчу. Жлобинский клуб даже организовал выезд болельщиков в столицу на крайний, седьмой поединок. Правда, желаниям болельщиков «Металлурга» не суждено было сбыться. Минчане с первых минут, а точнее с пятой, делом, а не словом подтвердили свои чемпионские амбиции – счет голам открыл Евгений Оксентюк.

«Чижовка-Арена» ликовала, когда во втором периоде Михаил Стефанович удвоил преимущество «Юности». Правда, через пару минут капитан «волков» Евгений Соломонов отквитал одну шайбу и тем самым сделал подарок тренеру клуба, который 30 марта отмечает юбилей. На третий период гости вышли заряженными и частенько атаковали ворота Большакова, однако, пытаясь забросить, сами пропустили еще дважды – голы в активе Максима Рассейкина и Максима Парфеевца. Причем последний забросил в пустые ворота. Таким образом 4:1 в матче и 4:3 в серии, «Юность» – второй финалист экстралиги.

Евгений Оксентюк, игрок хоккейной команды «Юность»:

Хорошая игра, все бились друг за друга и блокировали броски. Я считаю, это основной фактор – то, что, еще раз повторюсь, мы играли друг за друга и это принесло свои плоды.