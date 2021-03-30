В финале чемпионата Беларуси по хоккею встретятся «Юность» и «Гомель»
Новости Беларуси. Они все-таки закончили. «Юность» и «Металлург» сыграли максимально возможный, седьмой матч серии 1/2 чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кто в итоге вытянул счастливый билет в финал, расскажет Екатерина Лихошапко.
Заполненные трибуны «Чижовка-Арены» наглядно подтверждали внимание к этому решающему матчу. Жлобинский клуб даже организовал выезд болельщиков в столицу на крайний, седьмой поединок. Правда, желаниям болельщиков «Металлурга» не суждено было сбыться. Минчане с первых минут, а точнее с пятой, делом, а не словом подтвердили свои чемпионские амбиции – счет голам открыл Евгений Оксентюк.
«Чижовка-Арена» ликовала, когда во втором периоде Михаил Стефанович удвоил преимущество «Юности». Правда, через пару минут капитан «волков» Евгений Соломонов отквитал одну шайбу и тем самым сделал подарок тренеру клуба, который 30 марта отмечает юбилей. На третий период гости вышли заряженными и частенько атаковали ворота Большакова, однако, пытаясь забросить, сами пропустили еще дважды – голы в активе Максима Рассейкина и Максима Парфеевца. Причем последний забросил в пустые ворота.
Таким образом 4:1 в матче и 4:3 в серии, «Юность» – второй финалист экстралиги.
Евгений Оксентюк, игрок хоккейной команды «Юность»:
Хорошая игра, все бились друг за друга и блокировали броски. Я считаю, это основной фактор – то, что, еще раз повторюсь, мы играли друг за друга и это принесло свои плоды.
За главный трофей в финале поборются «Юность» и «Гомель». Серия до четырех побед стартует 2 апреля в Минске.
А вот обладатель бронзовых медалей уже известен. Благодаря тому, что «Шахтер» по итогам регулярного чемпионата финишировал выше «Металлурга», «горняки» стали третьими в сезоне 20/21. Жлобинчане заняли четвертое место.