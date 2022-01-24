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Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open. Она проиграла 115-й ракетке мира

24 января 2022 15:15
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую позицию в мировом рейтинге, завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии – первом турнире серии «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open. Она проиграла 115-й ракетке мира-1

В поединке 1/8 финала 24 января она не смогла справиться с представительницей Эстонии Кайей Канепи – 115-й в табели о рангах. Первый сет белоруска записала в свой актив, но в последующих соперница оказалась сильнее. Итоговый счет  7:5, 2:6, 6:7.  

Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open. Она проиграла 115-й ракетке мира-4

Напомним, ранее в 1/8 финала свое выступление завершила Виктория Азаренко. В матче за выход в четвертьфинал она не справилась с чешкой Барборой Крейчиковой, 4-й ракеткой мира.  

# Теннис # Арина Соболенко # Кайя Канепи # Виктория Азаренко # Барбора Крейчикова # Фотофакт

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