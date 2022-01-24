Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open. Она проиграла 115-й ракетке мира

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая вторую позицию в мировом рейтинге, завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии – первом турнире серии «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/8 финала 24 января она не смогла справиться с представительницей Эстонии Кайей Канепи – 115-й в табели о рангах. Первый сет белоруска записала в свой актив, но в последующих соперница оказалась сильнее. Итоговый счет – 7:5, 2:6, 6:7.