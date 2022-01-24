Алимбекова занимает 2-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Каковы результаты у других белорусов?

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова переместилась на вторую строчку в общем зачете Кубка мира по биатлону перед Играми – 2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова переместилась на вторую строчку в общем зачете Кубка мира по биатлону перед Играми – 2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В десятке сильнейших еще одна белоруска – Анна Сола. Она пока восьмая. Лидер мужской сборной Антон Смольский замыкает топ-10.
Биатлонисты готовятся к перелету в Китай, где, напомним, 4 февраля стартует Олимпиада.