Минская «Юность» обыграла «Витебск» в рамках второго этапа ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею. В воскресенье, 23 января, отношения выясняли команды, попавшие в первую группу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одном из противостояний минская «Юность», лидер турнира, на своем льду принимала «Витебск». Несмотря на разницу в положении дружин в таблице, гости могли удивить. В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза, и дважды сильнее оказывались «медведи».