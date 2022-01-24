Минская «Юность» обыграла «Витебск» в рамках второго этапа ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею. В воскресенье, 23 января, отношения выясняли команды, попавшие в первую группу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею. В воскресенье, 23 января, отношения выясняли команды, попавшие в первую группу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В одном из противостояний минская «Юность», лидер турнира, на своем льду принимала «Витебск». Несмотря на разницу в положении дружин в таблице, гости могли удивить. В нынешнем сезоне команды встречались четыре раза, и дважды сильнее оказывались «медведи».
Однако обошлось без неожиданностей. Минчане бодро начали и смогли забросить две шайбы уже в первой двадцатиминутке. Соперник огрызался, но исправить ситуацию ему не удалось. Итоговый счет 4:2, «Юность» сильнее. В остальных дуэлях удача улыбнулась жлобинскому «Металлургу» и «Гомелю».