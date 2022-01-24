Максим Конов из гомельского «БЧ» оформил хет-трик в матче с «Охраной-Динамо» на ЧБ по мини-футболу

Новости Беларуси. Завершились матчи 14 тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. В одном из противостояний 23 января гомельский «БЧ» смог на выезде одолеть «Охрану-Динамо» и прочнее закрепиться на позиции лидера турнирной таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в первом тайме открыли именно гости. А во втором отрезке им удалось еще сильнее оторваться от оппонента. Отметился Максим Конов – он записал в свой актив хет-трик. Хозяева старались сократить отставание, но догнать соперника оказалось невыполнимой задачей. Как итог – победа «БЧ» со счетом 5:2. Результаты всех матчей 14 тура на ваших экранах.