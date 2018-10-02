«Мы собрались, и у нас все получилось»: женская сборная Беларуси по настольному теннису выиграла у россиянок

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по настольному теннису провела третий матч первого этапа командного чемпионата Европы. Наши спортсменки встречались в Минске с соперницами из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, выездная дуэль осталась за белорусками – 3:0. Этот результат настраивал на благодушный лад. На деле все оказалось не так просто: россиянки дали бой.

Наша Надежда Богданова свой поединок выиграла, а вот Маргарита Балтушите потерпела поражение. Затем настал черед Виктории Павлович – белоруска вывела нашу сборную вперед, однако Надежда Богданова в четвертом матче уступила 2:2. Все решилось в пятом поединке. Судьба сборной была в руках Маргариты Балтушите, и девушка не подвела – 3:2 в пользу нашей команды по итогам этого противостояния.