«Мы собрались, и у нас все получилось»: женская сборная Беларуси по настольному теннису выиграла у россиянок

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по настольному теннису провела третий матч первого этапа командного чемпионата Европы. Наши спортсменки встречались в Минске с соперницами из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, выездная дуэль осталась за белорусками – 3:0. Этот результат настраивал на благодушный лад. На деле все оказалось не так просто: россиянки дали бой.
Наша Надежда Богданова свой поединок выиграла, а вот Маргарита Балтушите потерпела поражение. Затем настал черед Виктории Павлович – белоруска вывела нашу сборную вперед, однако Надежда Богданова в четвертом матче уступила 2:2. Все решилось в пятом поединке. Судьба сборной была в руках Маргариты Балтушите, и девушка не подвела – 3:2 в пользу нашей команды по итогам этого противостояния.
Маргарита Балтушите, игрок сборной Беларуси по настольному теннису:
Чувствую, знаете, такое облегчение, потому что принесла очко команде. Я очень довольна. Это очко было очень важным, потому что если я выиграю – команда моя выиграет. Поэтому я очень рада, что принесла очко команде и что мы выиграли.
Ярослав Писаренко, СТВ:
В начале этого вечера было ощущение, что придется решать судьбу поединка?
Маргарита Балтушите:
Нет. Если честно, то вообще нет. То есть мы даже не знали, как кто будет играть. Мы пришли разминаться и даже не знали, как кто будет играть, мы все были напряженные, суетились. Вообще я считаю, что очень достойно мы сыграли. Мы собрались, и у нас все получилось.
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Заключительную игру первого этапа отбора белоруски проведут 4 декабря в Швеции.