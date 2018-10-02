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Президент подписал указ об изменении состава организационного комитета по подготовке II Европейских игр

02 октября 2018 16:45
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Новости Беларуси. 2 октября стало известно об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ об изменении состава организационного комитета по подготовке II Европейских игр-1

Это связано с обновлением состава правительства и руководства республиканских организаций. Так, председателем оргкомитета определен премьер-министр Сергей Румас, его заместителями стали вице-премьер Игорь Петришенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Президент подписал указ об изменении состава организационного комитета по подготовке II Европейских игр-4

Также в состав комитета вместо прежних руководителей вошли министр финансов Максим Ермолович, министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, первый секретарь центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Фотофакт

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