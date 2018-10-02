Президент подписал указ об изменении состава организационного комитета по подготовке II Европейских игр

Новости Беларуси. 2 октября стало известно об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 2 октября стало известно об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это связано с обновлением состава правительства и руководства республиканских организаций. Так, председателем оргкомитета определен премьер-министр Сергей Румас, его заместителями стали вице-премьер Игорь Петришенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Также в состав комитета вместо прежних руководителей вошли министр финансов Максим Ермолович, министр связи и информатизации Константин Шульган, председатель Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, первый секретарь центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.