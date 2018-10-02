Президент подписал указ об изменении состава организационного комитета по подготовке II Европейских игр

Новости Беларуси. 2 октября стало известно об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр в Беларуси. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с обновлением состава правительства и руководства республиканских организаций. Так, председателем оргкомитета определен премьер-министр Сергей Румас, его заместителями стали вице-премьер Игорь Петришенко и министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.