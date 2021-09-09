«Есть кому побороться». На Международном турнире Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя выступят 9 стран

Новости Беларуси. В Минске состоялась пресс-конференция, приуроченная к юбилейному Международному турниру Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он человек-легенда. Медведь стал первым трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В 2021 году юбилейный, пятидесятый турнир примет представителей разных школ и стилей борьбы. Участвовать будут девять стран. Грузия – главный оппонент.

В составе нашей дружины 42 человека, за исключением Магомедхабиба Кадимагомедова по медицинским показаниям. Этот старт для наших спортсменов станет контрольной проверкой сил перед чемпионатом мира, который пройдет в октябре в Осло.