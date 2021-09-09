«Есть кому побороться». На Международном турнире Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя выступят 9 стран

Новости Беларуси. В Минске состоялась пресс-конференция, приуроченная к юбилейному Международному турниру Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске состоялась пресс-конференция, приуроченная к юбилейному Международному турниру Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Он человек-легенда. Медведь стал первым трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В 2021 году юбилейный, пятидесятый турнир примет представителей разных школ и стилей борьбы. Участвовать будут девять стран. Грузия – главный оппонент.
В составе нашей дружины 42 человека, за исключением Магомедхабиба Кадимагомедова по медицинским показаниям. Этот старт для наших спортсменов станет контрольной проверкой сил перед чемпионатом мира, который пройдет в октябре в Осло.
Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион:
Есть кому побороться, будут 122 мужчины, 43 женщины. Приятно, что хорошая будет борьба после Олимпиады, кто над чем еще недоработал, будет дорабатывать. Я уверен, что все коллеги – хорошие борцы.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Первая активность, мы очень хотим постелить у входа в «Чижовку-Арену» наш ковер, где наши дети будут показывать всякие показательные выступления. Борьба – это все-таки есть борьба с самим собой. Это умение вовремя собраться и принять решение, потому что есть ты, есть диаметр 9 метров, твой соперник. Никто тебе не поможет, ты должен четко понимать, в какой миг тебе нужно принять то или иное решение для достижения результата.