Первые Игры стран СНГ. Белорусы завоевали ещё шесть медалей
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают активно покорять пьедестал первых в истории Игр стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После того как 8 сентября наши бойцы муай-тай положили в копилку рекордное количество медалей – 13 (три золота, шесть серебряных и четыре бронзовых медалей), в копилке оказалось 45 наград.
9 сентября белорусы смогли увеличить количество еще на шесть. В пулевой стрельбе Павел Муравьев весомо приумножил наш медальный багаж. Белорус в стрельбе из скоростного пистолета показал наилучший результат (27 попаданий) и стал победителем. Еще одно золото.
В дзюдо в женском финале в весовой категории до 52 килограммов Беларусь представила Анна Буракова, но, к сожалению, не смогла взять верх над азербайджанской спортсменкой Сабиной Алиевой и проиграла. Еще четыре бронзы на счету наших дзюдоистов Ангелины Демковской, Полины Слесаренко, Егора Трухана и Ивана Дубины.