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Первые Игры стран СНГ. Белорусы завоевали ещё шесть медалей

09 сентября 2021 18:45
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают активно покорять пьедестал первых в истории Игр стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После того как 8 сентября наши бойцы муай-тай положили в копилку рекордное количество медалей – 13 (три золота, шесть серебряных и четыре бронзовых медалей), в копилке оказалось 45 наград.

Первые Игры стран СНГ. Белорусы завоевали ещё шесть медалей-1

9 сентября белорусы смогли увеличить количество еще на шесть. В пулевой стрельбе Павел Муравьев весомо приумножил наш медальный багаж. Белорус в стрельбе из скоростного пистолета показал наилучший результат (27 попаданий) и стал победителем. Еще одно золото.

Первые Игры стран СНГ. Белорусы завоевали ещё шесть медалей-4

В дзюдо в женском финале в весовой категории до 52 килограммов Беларусь представила Анна Буракова, но, к сожалению, не смогла взять верх над азербайджанской спортсменкой Сабиной Алиевой и проиграла. Еще четыре бронзы на счету наших дзюдоистов Ангелины Демковской, Полины Слесаренко, Егора Трухана и Ивана Дубины.

# Спортивные соревнования # Павел Муравьев # Сабина Алиева # Анна Буракова # Ангелина Демковская # Полина Слесаренко # Егор Трухан # Иван Дубина # Фотофакт

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