Первые Игры стран СНГ. Белорусы завоевали ещё шесть медалей

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены продолжают активно покорять пьедестал первых в истории Игр стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После того как 8 сентября наши бойцы муай-тай положили в копилку рекордное количество медалей – 13 (три золота, шесть серебряных и четыре бронзовых медалей), в копилке оказалось 45 наград.

9 сентября белорусы смогли увеличить количество еще на шесть. В пулевой стрельбе Павел Муравьев весомо приумножил наш медальный багаж. Белорус в стрельбе из скоростного пистолета показал наилучший результат (27 попаданий) и стал победителем. Еще одно золото.