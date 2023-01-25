Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Эмоции спортсменки

Новости Беларуси. Впервые белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – турнира, входящего в самую престижную мировую серию «Большого Шлема», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем пропуск в четверку лучших спортсменок планеты был добыт довольно буднично.

Соперницей белоруски была представительница Хорватии Донна Векич. Как такового острого соперничества не получилось. Наша теннисная прима, как и подобает фаворитке, выглядела значительно мощнее. Соболенко играла разнообразно и остро. Конкуренция была, пожалуй, только в первом сете. Он игрался почти час. В нужный момент белоруска сумела сделать брейк и победила 6:3.

Во второй партии преимущество 5-й ракетки планеты было еще более очевидным. Борьба завязывалась в основном только тогда, когда подавала Векич. И белоруске не составило труда сделать несколько брейков. Итоговый счет – 6:3, 6:2. Таким образом, Соболенко одержала девятую к ряду победу в нынешнем сезоне. Причем оппоненткам она не отдала ни единого сета.

Арина Соболенко, полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Я суперсчастлива победить. Это здорово играть здесь, в Австралии. Атмосфера была просто невероятной. Спасибо всем за поддержку. Знала ли я, что по личным встречам уступаю ей 1:5? Очень хорошо, что я этого не знала. Конечно, я помнила последние два поединка. Теперь уже 2:5, так что осталось еще три, и мы сравняемся.