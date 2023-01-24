Главный тренер нацкоманды по бадминтону: на 2023 год мы договорились с Россией о совместных турнирах и сборах
Новости Беларуси. Кубок Беларуси по бадминтону у мужчин выиграла команда Бреста. Ребята в финале переиграли гомельчан со счетом 3:2. У женщин скрестили ракетки дружины «Минск-1» и «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В плотной борьбе викторию вырвали минчанки.
Отметим, что в белорусском бадминтоне произошла смена поколений. Софья Янковская на прошлой неделе смогла взойти на российский пьедестал на турнире «Русская зима». Сейчас 15-летняя спортсменка играет в финале Кубка страны в составе команды «Минск-1».
Софья Янковская, победительница Кубка Беларуси по бадминтону (командный зачет):
Кубок Беларуси считается почти самыми главными соревнованиями у нас. Так что его пропускать категорически нельзя. С ними поиграть – это какой-то уровень другой, почувствовать, набраться опыта. Мне больше нравится играть со старшими, а не со своим возрастом.
В 2023 году в национальной команде рокировки не только среди спортсменов. Сборную Беларуси возглавил новый главный тренер Алексей Конах, в прошлом игрок национальной команды, многократный чемпион Беларуси, участник международных форумов.
Алексей Конах, главный тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
На 2023 год мы договорились с Российской Федерацией о совместных турнирах и сборах. 3 января мы ездили в Россию, в Гатчину. Штатная команда на сегодня насчитывает четыре человека, два мальчика и две девочки. Кубок Беларуси – это очередной старт для национальной команды и резерва также нашей страны. Подробности.
В 2023 году Кубок Беларуси проводится в новом формате. Помимо командного розыгрыша, определятся победители в личном первенстве. Это произойдет в пятницу, 27 января.
Подписывайтесь на нас в Telegram!