Главный тренер нацкоманды по бадминтону: на 2023 год мы договорились с Россией о совместных турнирах и сборах

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по бадминтону у мужчин выиграла команда Бреста. Ребята в финале переиграли гомельчан со счетом 3:2. У женщин скрестили ракетки дружины «Минск-1» и «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В плотной борьбе викторию вырвали минчанки. Отметим, что в белорусском бадминтоне произошла смена поколений. Софья Янковская на прошлой неделе смогла взойти на российский пьедестал на турнире «Русская зима». Сейчас 15-летняя спортсменка играет в финале Кубка страны в составе команды «Минск-1».

Софья Янковская, победительница Кубка Беларуси по бадминтону (командный зачет):

Кубок Беларуси считается почти самыми главными соревнованиями у нас. Так что его пропускать категорически нельзя. С ними поиграть – это какой-то уровень другой, почувствовать, набраться опыта. Мне больше нравится играть со старшими, а не со своим возрастом.

В 2023 году в национальной команде рокировки не только среди спортсменов. Сборную Беларуси возглавил новый главный тренер Алексей Конах, в прошлом игрок национальной команды, многократный чемпион Беларуси, участник международных форумов.