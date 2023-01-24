КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» сыграли со «Спартаком» в Москве. Яркие моменты матча

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в Москве провели очередной поединок Континентальной хоккейной лиги. «Зубры» встречались с местным «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф. Плотность результатов в таблице высокая. И борьба в матче была бескомпромиссной. На 24-й секунде игры шайба спартаковца Хохлачева окатила минское «Динамо» холодным душем. Наша команда отквитала гол в середине периода – отличился Звягин. Не прошло и пяти минут, как хозяева вышли вперед – свой шанс использовал Цыплаков – 2:1.