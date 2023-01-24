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КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» сыграли со «Спартаком» в Москве. Яркие моменты матча

24 января 2023 21:26
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в Москве провели очередной поединок Континентальной хоккейной лиги. «Зубры» встречались с местным «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф. Плотность результатов в таблице высокая. И борьба в матче была бескомпромиссной. На 24-й секунде игры шайба спартаковца Хохлачева окатила минское «Динамо» холодным душем. Наша команда отквитала гол в середине периода – отличился Звягин. Не прошло и пяти минут, как хозяева вышли вперед – свой шанс использовал Цыплаков – 2:1.

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» сыграли со «Спартаком» в Москве. Яркие моменты матча-1

За 6 минут до окончания второго периода Пакетт забил трудовой гол. Ничья – 2:2. Однако Заседа на исходе 20-минутки вновь обозначил преимущество хозяев – 3:2. Окончательный результат поединка – 4:3.

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# Хоккей # Александр Хохлачев # Максим Цыплаков # Матвей Заседа # Седрик Пакетт # Фотофакт

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