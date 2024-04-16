Прямой эфир

Арина Соболенко сыграет с Паулой Бадосой в 1/8 финала теннисного турнира в Штутгарте

16 апреля 2024 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Паула Бадоса стала соперницей белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира категории 500 в немецком Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко сыграет с Паулой Бадосой в 1/8 финала теннисного турнира в Штутгарте-1

В 1/16 финала испанка, занимающая 93-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух сетах россиянку Диану Шнайдер, у которой 62-я позиция, с уверенным счетом – 6:3, 6:4. Планируется, что поединок 1/8 между Соболенко и Бадосой состоится завтра. Еще одна белоруска Александра Саснович завершила борьбу в первом круге основы. Она уступила в упорной борьбе американке Сачии Викери – 6:7, 5:7.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович

Другие новости рубрики

Все новости
В мужском ЧБ по баскетболу определился последний участник четвертьфинала
15 апреля 2024 19:41

В мужском ЧБ по баскетболу определился последний участник четвертьфинала

Александра Саснович выбыла из борьбы на турнире в Штутгарте
15 апреля 2024 19:39

Александра Саснович выбыла из борьбы на турнире в Штутгарте

На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею
15 апреля 2024 17:33

На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею

Шарангович побил рекорд Грабовского по результативности в НХЛ
15 апреля 2024 13:49

Шарангович побил рекорд Грабовского по результативности в НХЛ

Брестское «Динамо» обеспечило себе третье место в турнирной таблице ЧБ
15 апреля 2024 13:46

Брестское «Динамо» обеспечило себе третье место в турнирной таблице ЧБ

Определились все пары полуфинала женского ЧБ по баскетболу
15 апреля 2024 13:45

Определились все пары полуфинала женского ЧБ по баскетболу

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче Кубка Президента
15 апреля 2024 11:52

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче Кубка Президента

Волейболисты «Шахтёра» одержали победу в утешительном турнире российской Суперлиги
15 апреля 2024 11:49

Волейболисты «Шахтёра» одержали победу в утешительном турнире российской Суперлиги

Владислав Демеш завоевал олимпийскую лицензию по пулевой стрельбе
15 апреля 2024 11:48

Владислав Демеш завоевал олимпийскую лицензию по пулевой стрельбе

«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?
14 апреля 2024 18:16

«Олимпиада – это обычные соревнования». Чего ждать от белорусских вольников на Играх в Париже?

8 тысяч деревьев! Белорусские спортсмены внесли свой вклад в озеленение страны
14 апреля 2024 18:16

8 тысяч деревьев! Белорусские спортсмены внесли свой вклад в озеленение страны

Смольский выиграл общий зачёт Кубка Содружества. Президент направил поздравление биатлонисту
14 апреля 2024 14:20

Смольский выиграл общий зачёт Кубка Содружества. Президент направил поздравление биатлонисту