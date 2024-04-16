Арина Соболенко сыграет с Паулой Бадосой в 1/8 финала теннисного турнира в Штутгарте

В 1/16 финала испанка, занимающая 93-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух сетах россиянку Диану Шнайдер, у которой 62-я позиция, с уверенным счетом – 6:3, 6:4. Планируется, что поединок 1/8 между Соболенко и Бадосой состоится завтра. Еще одна белоруска Александра Саснович завершила борьбу в первом круге основы. Она уступила в упорной борьбе американке Сачии Викери – 6:7, 5:7.