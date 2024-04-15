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На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею

15 апреля 2024 17:33
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На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор национальной команды Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею-1

В понедельник, 15 апреля, дружина Дмитрия Квартальнова провела первую тренировку. В ближайшие дни наша сборная будет готовиться к предстоящим международным турнирам в Казахстане и России.

На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею-4

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
В сборную – всегда радостное настроение. Все приезжают в национальную команду, все довольны. Все из разных команд, долго не виделись, эмоции ребят переполняют, улыбки на лице. Это здорово. Первый день сейчас, все чуть в разном функциональном состоянии, подводим. У нас кто-то продолжает играть, кто-то приболел, кто-то по уважительным причинам подъедет чуть позже. Рано еще думать о предстоящем турнире, делать какие-то сочетания.

На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею-7

Вадим Мороз, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Нормальная тренировка, ничего сложного. Все время тренировались все, приехали готовыми. Был короткий лед, чуть поиграли, побегали, все прошло хорошо. Собирают всех лучших ребят отовсюду. Это свежий коллектив, приятно сюда приезжать, кайфуешь от эмоций, общения с пацанами, тренировок. Нам-то, молодым, что? Это же наше любимое дело, особенно приехать в национальную сборную. Это честь страны, сил еще вагон!

На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею-10

Первый матч дружина Беларуси проведет 3 мая в Астане против команды Казахстана. А завершит турне 11 мая – на «Минск-Арене» наши хоккеисты сыграют против сборной России.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Квартальнов

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