На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор нацкоманды Беларуси по хоккею

На «Минск-Арене» стартовал учебно-тренировочный сбор национальной команды Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В понедельник, 15 апреля, дружина Дмитрия Квартальнова провела первую тренировку. В ближайшие дни наша сборная будет готовиться к предстоящим международным турнирам в Казахстане и России.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

В сборную – всегда радостное настроение. Все приезжают в национальную команду, все довольны. Все из разных команд, долго не виделись, эмоции ребят переполняют, улыбки на лице. Это здорово. Первый день сейчас, все чуть в разном функциональном состоянии, подводим. У нас кто-то продолжает играть, кто-то приболел, кто-то по уважительным причинам подъедет чуть позже. Рано еще думать о предстоящем турнире, делать какие-то сочетания.

Вадим Мороз, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Нормальная тренировка, ничего сложного. Все время тренировались все, приехали готовыми. Был короткий лед, чуть поиграли, побегали, все прошло хорошо. Собирают всех лучших ребят отовсюду. Это свежий коллектив, приятно сюда приезжать, кайфуешь от эмоций, общения с пацанами, тренировок. Нам-то, молодым, что? Это же наше любимое дело, особенно приехать в национальную сборную. Это честь страны, сил еще вагон!