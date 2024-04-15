В мужском ЧБ по баскетболу определился последний участник четвертьфинала

В мужском чемпионате Беларуси по баскетболу определился последний участник четвертьфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьем поединке молодежная команда «Минск» на выезде обыграла хозяев, «Гродно-93» со счетом 60:58 и взяла верх в серии – 2:1. Таким образом, место в восьмерке забронировала резервная команда «Минск». Любопытно, что молодежный состав в четвертьфинале сыграет с действующим чемпионом, основной дружиной баскетбольного клуба «Минск».