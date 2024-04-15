Александра Саснович выбыла из борьбы на турнире в Штутгарте

В матче 1/16 финала белоруска встречалась с американкой Сачией Викери. К сожалению, Александра не смогла продемонстрировать свой лучший теннис. Первый сет она уступила на тай-брейке, второй проиграла со счетом 5:7 и выбыла из борьбы. На турнире в Штутгарте также выступит Арина Соболенко. Она стартует со второго круга.