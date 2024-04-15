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Александра Саснович выбыла из борьбы на турнире в Штутгарте

15 апреля 2024 19:39
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Александра Саснович завершила выступление на крупном турнире категории 500 в немецком Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович выбыла из борьбы на турнире в Штутгарте-1

В матче 1/16 финала белоруска встречалась с американкой Сачией Викери. К сожалению, Александра не смогла продемонстрировать свой лучший теннис. Первый сет она уступила на тай-брейке, второй проиграла со счетом 5:7 и выбыла из борьбы. На турнире в Штутгарте также выступит Арина Соболенко. Она стартует со второго круга.

# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко

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