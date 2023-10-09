Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки мира

Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию мирового рейтинга. Арина Соболенко, несмотря на неудачное выступление на турнире в Пекине, сохранила статус первой ракетки на планете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако отрыв от идущей второй Иги Свентек из Польши сократился. Он составляет 590 очков. Экс-лидер рейтинга Виктория Азаренко за 7 дней опустилась на одну позицию и стала 19-й. Сдала и Александра Саснович. Белоруска на грани вылета из топ-90. Ирина Шиманович, потеряв 16 мест, расположилась на 174-й строке генеральной классификации.