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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила россиянам во втором спарринге

09 октября 2023 11:45
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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила россиянам и во втором спарринге. На сей раз была борьба. Первый поединок завершился безвольным поражением – 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила россиянам во втором спарринге-1

На старте повторной дуэли именно наши парни вышли вперед. Точные удары нанесли Сергей Крыкун и Андрей Семенюк. Однако затем соперник перехватил инициативу и добился нужного себе результата. Финальный счет – 3:2 в пользу россиян.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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