Сборная Беларуси по мини-футболу уступила россиянам во втором спарринге

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила россиянам и во втором спарринге. На сей раз была борьба. Первый поединок завершился безвольным поражением – 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старте повторной дуэли именно наши парни вышли вперед. Точные удары нанесли Сергей Крыкун и Андрей Семенюк. Однако затем соперник перехватил инициативу и добился нужного себе результата. Финальный счет – 3:2 в пользу россиян.