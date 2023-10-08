Перспективы белорусского футбола и каково состояние национальной команды? Рассказал тренер сборной

Традиционно футбол забирает все послевкусие программы на себя и тут есть чем вас порадовать. Сборная Беларуси сегодня собралась на сбор перед очередными матчами к чемпионату Европы. Но у главкома Карлоса Алоса Феррера нашлась минута, и он прибыл в студию «Спорттаймера», чтобы пояснить предстоящие поединки и рассказать, к чему он идет.

«Мне еще понадобится время, чтобы внедрить свой стиль игры» Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я подбираю футболистов, которые соответствуют моему игровому стилю. То есть, той модели игры, которую я проповедую. Безусловно, мы следим за всеми возможными футболистами, возможными кандидатами для национальной команды. Мы много игр посещаем и смотрим вживую. Также следим за трансляциями, используем платформу WyScout, потому что, как вы знаете, не все футболисты, которые входят в расширенный состав национальной команды, играют в стране, многие играют за рубежом, поэтому безусловно мы стараемся следить за всеми и охватить всех. Юлия Силипицкая, СТВ:

Какой стиль? Карлос Алос Феррер:

Я люблю, чтобы моя команда контролировала мяч в ходе игры. То есть, чтобы мы владели мечом и диктовали, навязывали свою игру сопернику. Но, как вы понимаете, конечно, играть против Андорры и, например, играть против Швейцарии – это совершенно две разные игры и разные уровни сопротивления. Соответственно, мне еще понадобится время, чтобы внедрить свой стиль игры национальной сборной Беларуси. Так или иначе, мы готовимся к каждому матчу, разбираем соперников и пытаемся придумать что-то специальное, что-то особое.

«Нам нужна 100-процентная самоотдача на всех участках поля» Юлия Силипицкая:

То есть, мальчики должны быть такие очень резкие, очень сильные, чтобы так бах – и отпихнуть. Или они должны быть хитренькие и сидеть в засаде? Карлос Алос Феррер:

В идеале хотелось бы полный пакет иметь. И сильный, и быстрый, и хитрый, и еще было бы хорошо, если все были красивые, как вы пошутили ранее. Если серьезно, надо понимать, что под каждую позицию на поле есть свои требования, то есть на каких-то позициях футболист должен быть силен физически, тактически силен, где-то более техничный и креативный. Для национальной сборной Беларуси на данный момент в первую очередь нам нужна 100-процентная самоотдача на всех участках поля. То есть в первую очередь мне нужны футболисты, которые будут на 100 % отдаваться игре за национальную сборную. А уже потом я буду смотреть на их качество. Юлия Силипицкая:

Вы определили для себя план, и что самое важное? В работе пока, я так понимаю, на год. Карлос Алос Феррер:

У нас очень мало времени для работы с командой, мало тренировок, но такая ситуация у всех национальных команд. Это просто специфика работы главного тренера национальной сборной. Конечно, нам нужно по максимуму использовать то время, которое есть на тренировках национальной команды. Нужно знать лигу, нужно знать футболистов, которые играют в белорусском чемпионате. И нам нужно сформировать костяк, то есть ту команду, с которой дальше будем решать задачи. Конечно, в текущей квалификации мы находимся в довольно сложном положении с точки зрения турнирной таблицы. Тем не менее мы стремимся и будем стремиться выиграть в каждой игре, потому что каждая игра важна. Как вы знаете, в футболе мало времени, если тренер проигрывает, то долго он с командой не проработает. Более того, я понимаю, что на нас огромная ответственность, потому что мы национальные сборные.

«Я недоволен результатом, но доволен футболистами». Как главком оценивает игру сборной в матчах с Израилем и Андоррой? Юлия Силипицкая:

Коль мы уже затронули квалификацию, что хорошего в этих было двух играх? Карлос Алос Феррер:

Скажу вам честно, я недоволен результатом, потому что, конечно, Андорру, мы должны были обыгрывать – мы сильнее Андорры. И с Израилем, как мне видится, мы должны были уходить на перерыв с преимуществом, потому что в первом тайме создали достаточно количество моментов, чтобы открыть счет. К сожалению, нам этого не удалось, и в итоге мы игру проиграли. Я недоволен результатом, но я доволен футболистами, их отношением, и в целом я доволен командой по итогам этих двух матчей. Если говорить про позитивное-негативное, анализируя сборную, до моего прихода, насколько помню, в четырех матчах команда пропустила 10 голов, то есть и соперник создавал очень много моментов у ворот национальный сборной Беларуси. Сейчас мы пропустили всего лишь один гол, и на последних минутах я доволен тем, как команда сыграла в обороне. Мы не позволили соперникам создать много шансов, моментов у наших ворот. Матч с Израилем, когда у нас было очень много моментов, к сожалению, в отличие от игры с Андоррой, когда моментов было мало. К сожалению, мы эти моменты реализовать не смогли. И это минус. Юлия Силипицкая:

Впереди Румыния, Швейцария, дай бог, до Андорры мы еще дойдем. А какие-то уже есть планы на Румынию? Карлос Алос Феррер:

Румынии нужно три очка, чтобы обеспечить себе квалификацию на Евро, поэтому они будут играть с нами очень агрессивно, и мы к этому готовимся. Если сравнить Румынию с Израилем, наверное, в Израиле футболисты индивидуально сильнее, более технически оснащены. Но как команда Румыния все-таки крепче. И физически они сильнее Израиля. Поэтому мы ждем сложных матчей, то есть как с Румынией, так и со Швейцарией. Швейцария – это вообще топовая, одна из топовых команд Европы. Но если брать футболистов и клубы, за которые они играют. Но я доволен, я готовлюсь к этим матчам, и футболисты также будут готовиться к этим матчам. Лучший способ становиться сильнее – это играть против сильных оппонентов. Есть ли у белорусской сборной лидер? Юлия Силипицкая:

Есть ли в команде лидер?

Карлос Алос Феррер:

Скажу, что в футболе все-таки важна команда, а не личности. Это командный вид спорта, поэтому главное здесь команда, но если говорить о лидерах, то вы знаете, что у нас в команде есть футболисты, которым 19 лет, есть футболисты, которым 33 года. На мой взгляд, лидеры – это те игроки, которые старше, у которых больше опыта, которые могут показать и научить молодых, как надо играть за национальную команду. То есть на своем примере показать. Конечно, лидеры – это капитан, это более возрастные игроки. Юлия Силипицкая:

Пока вы будете играть со Швейцарией, здесь у нас тоже будет интересно. Гончаренко привезет свою команду «Урал». Карлос, вы как-то будете участвовать, хотя бы ментально? Карлос Алос Феррер:

Здесь у нас клуб российской премьер-лиги будет играть с лучшими игроками белорусской высшей лиши. Это интересно. Я, конечно, посмотрю эту игру, скорее всего, в записи, потому что у нас будет матч со Швейцарией в этот день. Просто физически не получится смотреть. Но потом я посмотрю и надеюсь, что он будет информативным, даст мне пищу для размышления. Я сделаю определенные выводы. А вообще, это хороший матч для болельщиков и для страны. Мне интересно посмотреть на лучших игроков чемпионата, которые собраны в эту команду, как они себя покажут против «Урала». Пусть они докажут, что ты не прав, что меня не вызвал в национальную команду, что не дал мне шанс. У них есть шанс показать себя и доказать. «Белорусская высшая лига очень хорошо организована». Что выделяет школу белорусского футбола?

Юлия Силипицкая:

На ваш взгляд, школы белорусского футбола есть? Карлос Алос Феррер:

Нужно, в первую очередь, думать о развитии сильных качеств футболистов. То есть, до определенного возраста не думать о результате. Думать о том, как развить у юных футболистов сильные качества, креатив, чтобы они в ходе тренировок были счастливыми и брали на себя игру. Стараюсь посещать матчи высшей лиги. И когда у меня есть время, также хожу на юношеские команды. Потому что я люблю футбол, мне интересно и любопытно посмотреть на то, как все организовано, на уровень футбола. Я могу сказать, что белорусская высшая лига очень хорошо организована. Хорошее решение федерации было, что играют сейчас матчи на натуральных полях. Это, насколько я помню, недавно было принято – пару лет назад. Это очень правильно, потому что матчи должны быть на натуральных полях. Та инфраструктура, которую я видел в стране, меня удовлетворяет. И хорошо, что многое делается для детей, много полей кладется. А если говорить в целом о белорусском футболе, как вы спросили, для меня белорусский футболист – наверное, это дисциплинированный игрок, физически крепкий и сильный игрок.