Брестское «Динамо» обыграло «Гомель» в заключительном матче тура ЧБ по футболу

На данный момент «Гомель» даже не входит в топ-5. Хозяева провалили первый тайм, в течение которого гости забили три гола. Дубль оформил Михаил Гордейчук. После антракта шла более-менее равная борьба. Однако упущенного было уже не вернуть. «Динамо» сильнее – 4:1. В турнирной таблице «Динамо» и «Неман» по-прежнему разделяют четыре очка. Шансы на бронзу имеют пять коллективов. Играть остается пять туров.