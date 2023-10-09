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Брестское «Динамо» обыграло «Гомель» в заключительном матче тура ЧБ по футболу

09 октября 2023 11:44
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Брестское «Динамо» обыграло «Гомель» в заключительном матче 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Таким образом, представители команды с берегов Сожа потеряли очки во втором противостоянии кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестское «Динамо» обыграло «Гомель» в заключительном матче тура ЧБ по футболу-1

На данный момент «Гомель» даже не входит в топ-5. Хозяева провалили первый тайм, в течение которого гости забили три гола. Дубль оформил Михаил Гордейчук. После антракта шла более-менее равная борьба. Однако упущенного было уже не вернуть. «Динамо» сильнее – 4:1. В турнирной таблице «Динамо» и «Неман» по-прежнему разделяют четыре очка. Шансы на бронзу имеют пять коллективов. Играть остается пять туров.

# Футбол Беларуси # Михаил Гордейчук # Фотофакт

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