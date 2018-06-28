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Геннадий Савилов: «Первый момент – разобраться со сборной страны национальной»

28 июня 2018 19:23
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Новости Беларуси. Геннадий Савилов стал новым председателем Белорусской федерации хоккея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Таков главный итог отчетной конференции, которая прошла 28 июня в Минске.

Геннадий Савилов: «Первый момент – разобраться со сборной страны национальной»-1

Разбор полетов несколько раз переносился, но все-таки состоялся. Интриг было много: уйдет ли Шапиро, каков будет новый регламент чемпионата и кто возглавит сборную. Ответы прозвучали не на все вопросы.

Подробнее – в видеоинформации.

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Фотофакт

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