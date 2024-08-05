Арина Соболенко приблизилась к 2-й позиции в мировом рейтинге

На минувшей неделе третья ракетка планеты добралась до полуфинала теннисного турнира категории 500 в Вашингтоне. А вот конкурентка Коко Гауфф старт пропускала и потеряла 500 очков. Теперь между девушками разница почти 450 пунктов. На вершине по-прежнему Ига Швентек. Еще одна белоруска, игравшая в столице США и завершившая борьбу на стадии 1/4 финала, поднялась на одну позицию и стала 19-й. В плюсе оказались Александра Саснович, Алена Фалей и Ирина Шиманович.