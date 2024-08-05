Белорусские шахматисты завоевали 3 медали на первенстве мира

Два золота и бронза. Таков промежуточный итог выступления белорусов на первенстве планеты по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходит в Узбекистане. Наши юноши и девушки отличились в рапиде. Сильнейшими интеллектуалами на планете стали Максим Царук и Александра Тарасенко. А бронзу завоевала Варвара Полякова. Всего нашу страну на турнире представляют восемь спортсменов. Соревнования продолжаются.