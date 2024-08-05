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Белорусские шахматисты завоевали 3 медали на первенстве мира

05 августа 2024 10:40
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Два золота и бронза. Таков промежуточный итог выступления белорусов на первенстве планеты по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские шахматисты завоевали 3 медали на первенстве мира-1

Турнир проходит в Узбекистане. Наши юноши и девушки отличились в рапиде. Сильнейшими интеллектуалами на планете стали Максим Царук и Александра Тарасенко. А бронзу завоевала Варвара Полякова. Всего нашу страну на турнире представляют восемь спортсменов. Соревнования продолжаются.

# Шахматы # Максим Царук

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