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Смоленский «Славутич» одержал первую победу в Кубке Салея

05 августа 2024 10:38
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Смоленский «Славутич» одержал первую победу в официальном матче. В рамках Кубка Руслана Салея россияне удачно погостили в Могилеве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смоленский «Славутич» одержал первую победу в Кубке Салея-1

В первом и втором периодах приезжие хоккеисты забросили по одной шайбе. А в заключительной 20-минутке не оставили никаких шансов хозяевам льда. Финальный результат – 6:0. Из других итогов тура нужно отметить викторию «Металлурга». Чемпион страны возглавил группу B. Однако такое же количество очков имеют «Витебск» и «Гомель».

# Хоккей

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