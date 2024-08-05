Смоленский «Славутич» одержал первую победу в Кубке Салея

В первом и втором периодах приезжие хоккеисты забросили по одной шайбе. А в заключительной 20-минутке не оставили никаких шансов хозяевам льда. Финальный результат – 6:0. Из других итогов тура нужно отметить викторию «Металлурга». Чемпион страны возглавил группу B. Однако такое же количество очков имеют «Витебск» и «Гомель».