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Арина Соболенко получила первый номер посева на турнире WTA-1000 в Монреале

09 августа 2021 15:57
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Новости Беларуси. Теннисный год еще не закончился. Вместе с обновлением рейтинга начинаются и первые после Олимпиады коммерческие старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко получила первый номер посева на турнире WTA-1000 в Монреале-1

В ближайшее время Арина Соболенко и Виктория Азаренко проведут матчи в рамках теннисного турнира категории WTA-1000 в Монреале. Третья ракетка мира получила первый номер посева. Она пропустит первый раунд и выступит сразу во втором. Ее соперницей станет победительница матча между американкой Слоан Стивенс и украинкой Даяной Ястремской. Азаренко, посеянная под 8-м номером, также начнет соревноваться со второго раунда.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Слоан Стивенс # Даяна Ястремская # Фотофакт

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