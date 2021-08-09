Арина Соболенко получила первый номер посева на турнире WTA-1000 в Монреале

Новости Беларуси. Теннисный год еще не закончился. Вместе с обновлением рейтинга начинаются и первые после Олимпиады коммерческие старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ближайшее время Арина Соболенко и Виктория Азаренко проведут матчи в рамках теннисного турнира категории WTA-1000 в Монреале. Третья ракетка мира получила первый номер посева. Она пропустит первый раунд и выступит сразу во втором. Ее соперницей станет победительница матча между американкой Слоан Стивенс и украинкой Даяной Ястремской. Азаренко, посеянная под 8-м номером, также начнет соревноваться со второго раунда.