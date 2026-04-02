Япония развернула дальнобойные ракеты в ответ на рост региональной напряженности

В Японии обостряется внутренняя и внешнеполитическая напряженность после размещения новых ракетных систем на ключевых военных базах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Японии обостряется внутренняя и внешнеполитическая напряженность после размещения новых ракетных систем на ключевых военных базах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство обороны подтвердило развертывание гиперзвукового планирующего боеприпаса и модернизированной ракеты. Эти шаги вписываются в масштабное усиление японского оборонного потенциала на фоне растущей конкуренции держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
– Сегодня они размещают HVGP. Завтра – новые системы по всей стране. Мы не можем молчать.
– Ракеты доставили без объяснений. Это обман общества. Мы крайне возмущены.
Развертывание новых систем рассматривается экспертами как часть более широкой перестройки японской оборонной стратегии. Усиление ракетной инфраструктуры может изменить баланс сил в регионе и вызвать ответные шаги соседних государств.
Токио утверждает, что модернизация направлена на укрепление национальной безопасности. Протестующие предупреждают: решения принимаются без общественного обсуждения и несут риски дальнейшей эскалации в одном из напряженных регионов мира.