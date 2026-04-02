Япония развернула дальнобойные ракеты в ответ на рост региональной напряженности

Петровский: надо строить будущее не музеями, а новыми технологиями

У нас, особенно молодое поколение, – ты ему лапшу на уши не повесишь. И про скрепы цивилизационные он послушает и скажет: «Ну хорошо, а гаджет? Почему нету русского гаджета? Где? Где русский гаджет?» Вот у меня китайский гаджет. Китаец может сказать: «Вот смотри, вот китайский гаджет».