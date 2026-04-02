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Япония развернула дальнобойные ракеты в ответ на рост региональной напряженности

02 апреля 2026 06:15
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В Японии обостряется внутренняя и внешнеполитическая напряженность после размещения новых ракетных систем на ключевых военных базах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония развернула дальнобойные ракеты в ответ на рост региональной напряженности-2

Министерство обороны подтвердило развертывание гиперзвукового планирующего боеприпаса и модернизированной ракеты. Эти шаги вписываются в масштабное усиление японского оборонного потенциала на фоне растущей конкуренции держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Япония развернула дальнобойные ракеты в ответ на рост региональной напряженности-4

Сегодня они размещают HVGP. Завтра – новые системы по всей стране. Мы не можем молчать.

Ракеты доставили без объяснений. Это обман общества. Мы крайне возмущены.

Развертывание новых систем рассматривается экспертами как часть более широкой перестройки японской оборонной стратегии. Усиление ракетной инфраструктуры может изменить баланс сил в регионе и вызвать ответные шаги соседних государств.

Токио утверждает, что модернизация направлена на укрепление национальной безопасности. Протестующие предупреждают: решения принимаются без общественного обсуждения и несут риски дальнейшей эскалации в одном из напряженных регионов мира.

# Международная политика # Новости Японии

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