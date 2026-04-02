В Зимбабве начались общественные слушания по проекту конституционных поправок. Тысячи жителей Хараре приняли участие в обсуждении документа, который включает ряд изменений в систему госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее внимание привлекает поправка, предусматривающая продление президентского срока с 5 до 7 лет, переход от прямых выборов главы государства к голосованию в парламенте, а также расширение полномочий руководителя страны по назначению судей и сенаторов.