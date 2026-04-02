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В Зимбабве начались общественные слушания по проекту конституционных поправок

02 апреля 2026 06:08
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В Зимбабве начались общественные слушания по проекту конституционных поправок. Тысячи жителей Хараре приняли участие в обсуждении документа, который включает ряд изменений в систему госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее внимание привлекает поправка, предусматривающая продление президентского срока с 5 до 7 лет, переход от прямых выборов главы государства к голосованию в парламенте, а также расширение полномочий руководителя страны по назначению судей и сенаторов.

В Зимбабве начались общественные слушания по проекту конституционных поправок-2

Правительство заявляет, что предлагаемые изменения направлены на оптимизацию избирательного цикла и повышение устойчивости политической системы: более редкие выборы позволят сосредоточиться на долгосрочных программах развития.

Ожидается, что к середине мая парламент получит итоговый отчет по результатам слушаний. Для принятия поправок потребуется поддержка не менее двух третей депутатов Национальной ассамблеи и Сената.

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# Международная политика

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