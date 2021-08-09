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Квалификация на одном дыхании. Женская сборная U-17 сыграет в баскетбольном Кубке Европы 3x3

09 августа 2021 15:53
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси 3x3, составленная из игроков до 17 лет, сыграет в финальной части Кубка Европы. Девушки на одном дыхании провели квалификацию, одержав в двух матчах две виктории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квалификация на одном дыхании. Женская сборная U-17 сыграет в баскетбольном Кубке Европы 3x3-1

Вначале пали сверстницы из Литвы – 18:13. А затем не устояла и сильная команда Нидерландов – 22:11.

Таким образом, барышни заняли первое место в группе D и шагнули в решающие разборки. Состав победительниц: Екатерина Новик, Евгения Бернацкая, Полина Костюковец и Елизавета Шишлюк. Планируется, что Кубок Европы пройдет с 17 по 19 сентября в Лиссабоне.

# Баскетбол # Екатерина Новик # Евгения Бернацкая # Полина Костюковец # Елизавета Шишлюк # Фотофакт

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