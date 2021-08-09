Шанс пройти дальше есть. Мужская сборная по баскетболу потерпела поражение в квалификации чемпионата мира

Судьба поединка решилась в последней четверти. Сил на концовку больше осталось у соперников. До этого белорусы играли с оппонентами на равных и даже были впереди после третьего отрезка. Однако латвийские баскетболисты выдали отменный финишный спурт, за которым наши парни не поспели. Впрочем, опускать руки не стоит. Шанс выйти дальше еще есть. Для этого нужно побеждать в оставшихся противостояниях. Путевку в третий раунд отбора получат по два сильнейших коллектива из группы.