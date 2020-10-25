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Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в финале Ostrava Open

25 октября 2020 16:16
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Новости Беларуси. Арина Соболенко победила в финале Ostrava Open. Её соперницей была ещё одна белоруска – Виктория Азаренко.

Матч продолжался один час четыре минуты. В двух сетах Арина уверенно обыграла свою соотечественницу со счётом 6:2, 6:2.

Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в финале Ostrava Open-1

Фото: twitter.com/JTBankaOpen 

Для спортсменок это противостояние на корте стало третьим. В первый раз выиграла Соболенко, во второй раз верх одержала Азаренко. Однако они впервые встретились в финале турнира. К слову, на пути к нему Виктория без труда обыграла Марию Саккари из Греции, чешку Барбару Крейчикову и бельгийку Элиз Мертенс.

Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в финале Ostrava Open-4

Фото: twitter.com/JTBankaOpen 

Арина обошла американку Кори Гауфф, испанку Сару Соррибес-Тормо и американку Дженнифер Брэди. В матче с Гауфф Соболенко была близка к поражению, первый сет она проиграла 6:0, а во втором счёт дошёл до 0:4, но затем белоруска переломила ход игры.

Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в финале Ostrava Open-7

Фото: twitter.com/JTBankaOpen 

Напомним, сейчас Арина занимает 12 строчку мирового рейтинга, Виктория – 14.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Мария Саккари # Барбара Крейчикова # Элиз Мертенс # Кори Гауфф # Сара Соррибес-Тормо # Дженнифер Брэди # Фотофакт

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