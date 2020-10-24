Тренер ГК «Городничанка» о матче с «БНТУ-БелАЗ»: с такими игроками, как у них, нам пока сражаться тяжело

Новости Беларуси. В гандбольной суперлиге страны в гости к девушкам из «БНТУ-БелАЗ» пожаловали спортсменки «Городничанки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гостевая команда подходила к поединку с позиции аутсайдера.

Хозяйки площадки с ходу взяли игру в свои руки и, несмотря на многочисленные и упорные попытки «Городничанки» счет уравнять, сделать этого не позволили. Итоговый счет на табло – 40:29 в пользу «БНТУ-БелАЗ».

Константин Шароваров, главный тренер ГК «БНТУ-БелАЗ»: Выиграли, скажем так, потому что, наверное, Гродно не в оптимальном составе, потому что травмы и коронавирус. Рад тому, что выиграли. Попробовали, поиграли все. По качеству игры – всегда есть над чем работать. Есть вопросы. Ну а так игрой доволен: победа есть победа.

Сергей Камбур, тренер ГК «Городничанка»:

Игра не сложилась, будем так говорить. Пока мы еще не на таком уровне, чтобы сражаться против БНТУ. Хоть и пытаемся объяснить игрокам, что можно играть, но что-то не складывается у нас.

У нас все невысокие игроки. И с такими игроками, как у них, нам пока сражаться тяжело.