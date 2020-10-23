Теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Стамбуле

Новости Беларуси. Илья Ивашко добрался до полуфинала турнира серии Challenger в Стамбуле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Днем 23 октября в матче 1/4 белорус в двух партиях уверенно победил представителя Казахстана Дмитрия Попко – 6:4, 6:0. Встреча продолжалась ровно полтора часа. До этого Ивашко, также не потеряв ни сета, обыграл двух местных теннисистов Ерги Киркина и Джема Илькеля.

24 октября в полуфинальном поединке турнира в столице Турции белорус сразится с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи, который уступает Илье более 50 позиций в мировом рейтинге.