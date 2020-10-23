Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Московский выезд не удался. Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Московский выезд не удался. Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 15 последних встречах с «армейцами» белорусский клуб потерпел 15 поражений. Поэтому перспективы прервать незавидную серию просматривались едва. Как-никак, действующий чемпион России и лидер нынешнего сезона еще не уступал на своем льду в основное время.
В этом матче «динамовцы» снова были вынуждены обходиться без легионеров, из-за чего на лед в Москве вышел самый молодой состав «зубров» за всю историю выступлений в КХЛ. Как и ожидалось, «армейцы» предсказуемо вышли из боя победителями, минчане же потерпели четвертую неудачу кряду.
Следующий матч «Динамо» проведет уже в это воскресенье, 25 октября, на сей раз дома против «Северстали».