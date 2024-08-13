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Арина Соболенко по-прежнему занимает 3-ю позицию в рейтинге WTA

13 августа 2024 18:11
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Арина Соболенко осталась 3-е ракеткой мира. Это следует из обновленного международного теннисного рейтинга. Однако отрыв от идущей второй – Кори Гауфф – немного сократился, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко по-прежнему занимает 3-ю позицию в рейтинге WTA-1

Откровенно говоря, белоруска могла подтянуться к американке побольше. Но не лучшим образом сыграла на тысячнике в Торонто. Наша спортсменка оступилась на стадии четвертьфинала, пустив дальше Аманду Анисимову. Гауфф, в свою очередь, вылетела еще раньше, что позволило Соболенко сократить отставание. Теперь девушек разделяют 267 очков.

Арина Соболенко по-прежнему занимает 3-ю позицию в рейтинге WTA-4

Виктория Азаренко за 7 дней осталась при своих. Она занимает 19-е место. Александра Саснович покинула топ-100 и теперь открывает вторую сотню. Из других наших девушек следует отметить прогресс Кристины Дмитрук. Теннисистка за неделю разменяла 200 позиций.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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