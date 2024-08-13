Арина Соболенко по-прежнему занимает 3-ю позицию в рейтинге WTA

Арина Соболенко осталась 3-е ракеткой мира. Это следует из обновленного международного теннисного рейтинга. Однако отрыв от идущей второй – Кори Гауфф – немного сократился, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Откровенно говоря, белоруска могла подтянуться к американке побольше. Но не лучшим образом сыграла на тысячнике в Торонто. Наша спортсменка оступилась на стадии четвертьфинала, пустив дальше Аманду Анисимову. Гауфф, в свою очередь, вылетела еще раньше, что позволило Соболенко сократить отставание. Теперь девушек разделяют 267 очков.