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Арина Соболенко по-прежнему является второй ракеткой планеты

06 марта 2023 13:28
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Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги. Существенных изменений не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко по-прежнему является второй ракеткой планеты-1

Лидер женской сборной Беларуси Арина Соболенко по-прежнему является второй ракеткой планеты. Виктория Азаренко также осталась на 14-й строчке, у Александры Саснович 44-я позиция. Первое место по-прежнему удерживает Ига Швентек из Польши. В мужской части топа лучшим из наших остается Илья Ивашко, который опустился на пять позиций и занимает 85-е место. Лидирует серб Новак Джокович.

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# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Ига Швёнтек # Новак Джокович # Фотофакт

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