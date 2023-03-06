Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов представили обновленные рейтинги. Существенных изменений не произошло, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер женской сборной Беларуси Арина Соболенко по-прежнему является второй ракеткой планеты. Виктория Азаренко также осталась на 14-й строчке, у Александры Саснович 44-я позиция. Первое место по-прежнему удерживает Ига Швентек из Польши. В мужской части топа лучшим из наших остается Илья Ивашко, который опустился на пять позиций и занимает 85-е место. Лидирует серб Новак Джокович.