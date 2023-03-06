Приехали не для галочки. Оцениваем выступление юных спортсменов сборной на международных играх в Кемерово

II Зимние международные спортивные игры «Дети Азии» в Кемерово держали многих в напряжении. Дети это умеют, тем более до 16 лет. Поводов для праздника предостаточно, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Артем Шукалович, корреспондент:

Более недели мы вместе с вами с места событий наблюдали за успехами наших ребят на играх «Дети Азии». Радовались их взлетам и переживали не самые удачные дни, но главное – увидели, как флаг Беларуси поднимается на центральной площади в Кемерово. Теперь пришло время подвести итоги и вспомнить, как это было.

Хочется отметить спортивные объекты, на которых соревновались ребята. Многие из них совершенно новые. А одним из центров форума стал Ледовый дворец Кузбасса в Кемерово. Именно там было завоевано наибольшее количество белорусских медалей. Все площадки, на которых приходилось выступать, – высшего, олимпийского уровня. В частности и по этой причине игры «Дети Азии» воспринимались как юношеская Олимпиада.

Александр Бессмертных, главный судья международных спортивных игр «Дети Азии»:

Это на самом деле мини-Олимпиада, именно детская. И хочется, чтобы дети поняли, что это только начало их пути, можно дальше развиваться и есть куда расти.

Безусловно, главной радостью для всех белорусов на играх стало чемпионство юной Полины Сивец, представительницы конькобежного спорта. Высокий класс девушка продемонстрировала уже в первый соревновательный день, завоевав серебро. А затем подтвердила свой статус лидера и капитана команды золотом на дистанции 3 000 метров. Всего в медальную копилку Сивец принесла три награды, став единственной чемпионкой игр в составе белорусской дружины.

Полина Сивец, чемпионка игр «Дети Азии» (конькобежный спорт, 3 000 метров):

Я удовлетворена, не скажу, что полностью довольна, не сказать, что это мой максимум. Но я сделала выводы для себя и буду стараться в дальнейшем как-то все исправить.

Остальные конькобежцы также показали себя с лучшей стороны. Да, не всем удалось добраться до пьедесталов, но многие установили свои личные рекорды и остались довольны проделанной работой. А благодаря турниру они видят, что им есть к чему стремиться.

Руслан Тоболич, тренер команды Беларуси по конькобежному спорту:

Выступление всей команды достойное, мы реально ехали за медалями, и четыре медали у нас получилось.

Но если в конькобежцах и в том, что они доберутся до пьедесталов, никто не сомневался, то были и виды спорта, в которых мало кто рассчитывал на медали. Однако ребята смогли превзойти себя. Порадовала команда по шорт-треку, которая доказала, что приехала не для галочки, а с конкретной целью – показать свой максимум. Как итог – три медали добыты трековиками. Удивительными стали и достижения фигуристов. Василий Бороховский прекрасно откатал произвольную программу и завоевал бронзу. А Ева Бедрицкая стала второй в прыжках на лыжах с трамплина. И это при условии, что девушка не всегда может тренироваться на снегу.

Ева Бедрицкая, серебряная медалистка игр «Дети Азии» (прыжки на лыжах с трамплина):

Я рассчитывала на пятерку в лучшем случае, но запрыгнула на второе место. У меня задрожали ноги немножко, но я была очень рада.

Алексей Карней, ведущий специалист отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:

Для нас приятно, что почти все команды, которые сейчас участвовали со стороны Республики Беларусь, почти все пополняли копилку. Где-то, может, с приятной неожиданностью, но результат очень позитивный.

Прекрасные результаты не самых популярных в нашей стране видов спорта внушают оптимизм. А еще более ценными эти медали делает высокая конкуренция, в которой белорусы все равно не теряются. Зарубежные атлеты с интересом принимают вызовы от наших ребят и учатся друг у друга.

Дмитрий Бушмакин, руководитель сборной Кузбасса:

Молодцы, здорово, у вас приятная команда, особенно девчата великолепные. Так что все здорово и у вас тоже.

Алексей Краснов, судья соревнований:

Здесь борются и соревнуются наши дети, наше будущее. И среди них у меня очень большое желание было увидеть команду Республики Беларусь и пообщаться с вами.

Теперь, когда форум отгремел, пора подводить его итоги. И результаты радуют. Ребята оставили все силы и эмоции на спортивных площадках и получили закономерный результат.