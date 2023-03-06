Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали обладателями путёвки в плей-офф Кубка Президента

Клуб «Динамо-Молодечно» стал обладателем путевки в плей-офф Кубка Президента. После двух поединков серии плей-ин счет был равный – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этой стадии противостояние длится до двух побед, поэтому встреча носила решающий характер. Счет в матче был открыт динамовцами на 11-й минуте. На исходе первого отрезка оршанская дружина сравняла – 1:1. Во второй двадцатиминутке коллективы заброшенными шайбами не отметились. В третьем периоде шайба Дмитрия Самсонова вывела «Динамо-Молодечно» вперед, но Андрей Перегуда восстановил паритет. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где молодечненцы реализовали три попытки, оршанцы – ни одной. Таким образом, динамовцы в четвертьфинале сыграют против лучшей команды «гладкого» сезона – солигорского «Шахтера». А уже сегодня, 6 марта, восьмую путевку разыграют «Брест» и «Химик».