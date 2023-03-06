Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали обладателями путёвки в плей-офф Кубка Президента

06 марта 2023 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Клуб «Динамо-Молодечно» стал обладателем путевки в плей-офф Кубка Президента. После двух поединков серии плей-ин счет был равный – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали обладателями путёвки в плей-офф Кубка Президента-1

На этой стадии противостояние длится до двух побед, поэтому встреча носила решающий характер. Счет в матче был открыт динамовцами на 11-й минуте. На исходе первого отрезка оршанская дружина сравняла – 1:1. Во второй двадцатиминутке коллективы заброшенными шайбами не отметились. В третьем периоде шайба Дмитрия Самсонова вывела «Динамо-Молодечно» вперед, но Андрей Перегуда восстановил паритет. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где молодечненцы реализовали три попытки, оршанцы – ни одной. Таким образом, динамовцы в четвертьфинале сыграют против лучшей команды «гладкого» сезона – солигорского «Шахтера». А уже сегодня, 6 марта, восьмую путевку разыграют «Брест» и «Химик».

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Андрей Перегуда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приехали не для галочки. Оцениваем выступление юных спортсменов сборной на международных играх в Кемерово
06 марта 2023 10:11

Приехали не для галочки. Оцениваем выступление юных спортсменов сборной на международных играх в Кемерово

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко
05 марта 2023 16:51

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко

Довольны ли результатами на играх «Дети Азии»? Спросили у наших спортсменов
05 марта 2023 14:53

Довольны ли результатами на играх «Дети Азии»? Спросили у наших спортсменов