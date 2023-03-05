Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко

Одно из самых будоражащих событий недели – это КХЛ, а точнее «Динамо-Минск». Команда стартовала с победы в плей-офф, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Конечно, за «зубров» болели, но никто не ожидал такого фурора. Хотя все мы знаем, что главное – это правильно распределить силы по всей дистанции. Отечественный плей-офф такой же валидольный. До сих пор под вопросом, кто эти команды, которые разыграют титул. Что говорить о взрослых, если и молодежь показывает зубы! «Динамо-Шинник» таранит ворота Молодежной хоккейной лиги. Еще бы! В его составе один из сильнейших бомбардиров МХЛ – Даниил Сотишвили. Белорусскому хоккею есть кем гордиться, о ком говорить и что считать. У нас в студии тот, кто знает хоккей не только изнутри, но и по швам. Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси – Андрей Башко. На Западе тренируют хоккеистов по советской системе?

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

Уже нет системы. Может, она у них и была. Юлия Силипицкая, СТВ:

То есть западники взяли нашу систему Советского Союза? Да вы что?! Андрей Башко:

Да. У них дети тренируются (ребята ездили на клубы НХЛ, смотрели) многими видами спорта. Юлия Силипицкая:

Игровыми? Андрей Башко:

Игровыми, есть индивидуальные. В 12-13 лет приходят скауты либо представители специализированных школ, секций. И смотрят, выбирают игроков себе в секции. Юлия Силипицкая:

Такая система была в Советском Союзе? Андрей Башко:

Да, там было так. Юлия Силипицкая:

Мы ее утратили? Андрей Башко:

На каком-то этапе кто-то сказал: давайте пораньше специализацией заниматься. Вот он футболом, значит пускай футболом шесть раз в неделю занимается. С шести лет. Хоккеем – значит хоккеем. Понятно, что процентов 90 отсеивается. Юлия Силипицкая:

Если ты привел рано в хоккей, то это не залог успеха? Андрей Башко:

Однозначно нет. Мне интересно это, мне, наверное, больше даже интересно не в краткосрочной перспективе. А изменения или какие-то предложения, как они сработают в долгую. То есть не сиюминутный результат, а проект на будущее. «Мы старались выжить». Зажимают ли молодых хоккеистов в Беларуси?

Юлия Силипицкая:

Например? Андрей Башко:

Например, омоложение и шанс для молодых ребят. Я понимаю, что на этих лаврах будут почивать другие. Но пускай почивают. Мне главное, чтобы хоккей… В какой-то период он стал проседать у нас по результатам. Юлия Силипицкая:

А почему начал проседать? Андрей Башко:

Я так глубоко еще не копал, потому что в то время играл в хоккей. Наверное, потому что не так сильно обращали внимание на молодежь. Не давали… Юлия Силипицкая:

То есть зажимали молодежь – давайте называть своими именами. Андрей Башко:

Да, может, зажимали. Юлия Силипицкая:

А вас зажимали? Андрей Башко:

Можно сказать, нет, нас не зажимали. Мы старались выжить. Юлия Силипицкая:

Смотрите вообще чемпионат Беларуси? «Появился большой накал». Почему чемпионат Беларуси стало интересно смотреть?

Андрей Башко:

Конечно, смотрю. Интересно наблюдать за теми изменениями, которые были приняты пару лет назад. И во что они сейчас выливаются. Появился большой накал между командами. Появилась непредсказуемость. Раньше, если мы знали, что команда «Юность» едет в гости к «Витебску», то там десятью шайбами не отделаешься. Юлия Силипицкая:

Понятно, кто победит. Андрей Башко:

А сейчас с точностью до наоборот. То есть заранее невозможно предсказать результат. Отсюда и повышается напряженность матча. А если повышается напряженность матча внутри двух коллективов, то каждый хочет победить. И каждый отдает еще больше энергии в этом матче. Юлия Силипицкая:

Согласна. А за счет чего вы добились этого? Ваша же тоже крупица есть этого прекрасного результата. Андрей Башко:

Нам главное дать возможности для клубов… Юлия Силипицкая:

За счет чего?

Андрей Башко:

Ну, в первую очередь, мы отменили лимит на возрастных хоккеистов. Да, мы немножко поменяли, может быть, название – молодые и возрастные. Но все-таки мы сделали акцент больше на молодых хоккеистов, что нужно их развивать. Как у нас получается? Естественно, каждый человек хочет здесь и сейчас – дайте мне хоккеистов, и я вам покажу результат. А заниматься развитием не хотят. Юлия Силипицкая:

Сложно, согласитесь? Неблагодарно же? Андрей Башко:

Конечно, это сложный процесс. Его оценят наши потомки. Поэтому отсюда и такой менталитет. Поэтому следовало принять решение, мол, будем действовать так. Я понимаю, что это искусственное ограничение. Юлия Силипицкая:

Мы начали с чемпионата Беларуси. Насколько сейчас вы в интриге или вы уже все знаете? Андрей Башко:

Конечно, я знаю, кто будет чемпионом. Юлия Силипицкая:

А откуда? «Это, наверное, первая девушка в клубе Экстралиги». Кто и как тренирует «Неман»?

Андрей Башко:

На самом деле, естественно, в интриге. И очень интересно наблюдать. Приведу в пример команду «Неман» из Гродно. Очень интересно наблюдать за работой тренерского штаба, как он перестроил игру этой команды. Юлия Силипицкая:

Давайте назовем, кто он? Андрей Башко:

Евгений Летов пришел в этом сезоне в эту команду. Взял еще тренера по физподготовке – Шабанову. Юлия Силипицкая:

Сейчас модно. Андрей Башко:

Это неотъемлемая часть. Юлия Силипицкая:

Девушку взял? Андрей Башко:

Это, наверное, первая девушка в клубе Экстралиги. Юлия Силипицкая:

Зато какая! Андрей Башко:

И как она их подготовила. Вы же видите, как носятся по площадкам. Замечательный стиль, который Евгений Летов прививает этой команде, – одно наслаждение смотреть. «В каждом регионе пошел зритель». Кто станет чемпионом Беларуси?

Юлия Силипицкая:

Что с нашим чемпионом? Андрей Башко:

Этой команде пришлось тяжелее всего. Потому что на нее, естественно, все обращают внимание. Юлия Силипицкая:

Давят? Андрей Башко:

Нет, не давят. Но мы привыкли за столько лет, что «Юность» – это гегемон нашего белорусского хоккея. И им приходится тяжелее всего. Но они с честью выходят из этой ситуации. Они прокрутили у себя большое количество игроков. С кем-то расставались, с кем-то продолжали работать. Но у них все впереди. Поэтому плей-офф, как мы видим сейчас, это совсем непредсказуемые игры. Юлия Силипицкая:

«Шахтер» вас удивил? Андрей Башко:

Однозначно удивил. Ярослав Чуприс как тренер спрогрессировал в этом сезоне. Юлия Силипицкая:

Кстати, он же весь сезон провел. Андрей Башко:

Ровно сезон. Я думаю, что руководители «Солигорска» сделали правильный выбор. Конечно, чемпиона Беларуси я предсказать не готов. Потому что как минимум шесть команд достаточно ровные. Юлия Силипицкая:

Смотрите, зритель пошел. Андрей Башко:

Конечно! В каждом регионе пошел зритель – это такая социальная точка притяжения. Люди приходят болеть за свою команду, на следующий день они обсуждают, делятся друг с другом. Еще день они отходят, а потом матч – опять надо прийти, собраться. Это жизнь. Юлия Силипицкая:

Давайте про КХЛ. «Буквально зубами ловили эту шайбу!» Что у Беларуси в КХЛ?

Андрей Башко:

Для меня было большое удивление, как играла наша команда. Юлия Силипицкая:

Что вас удивило? Андрей Башко:

Меня удивила сплоченность. Юлия Силипицкая:

До того, как не было? Андрей Башко:

Нет, она была, но не в той мере. Но ребята поняли, наверное, тренерскому штабу удалось донести до них, что это совершенно другое соревнование. В принципе, они уже жили в этом режиме, наверное, последние игр 10. Им немножко полегче в этом плане. Поэтому они буквально зубами ловили эту шайбу! Юлия Силипицкая:

У меня немножко складывалось впечатление, что они в этот плей-офф зубами вошли. Вырвали эту победу, несмотря на счет – 6:4. Большой счет, иногда 1:0 или 0:2 максимум, а тут большое количество забитых шайб. Вот на морально-волевых. У нас остался порох в пороховницах довести серию плей-офф до приятного заключения?

Андрей Башко:

Надо ставить перед собой самые высокие цели и по шажочку их достигать. Юлия Силипицкая:

Наш потенциал? Андрей Башко:

Это всегда первое место. Юлия Силипицкая:

Хорошо, возможности в сегодняшних реалиях? Андрей Башко:

Возможности надо определять по месту и после каждой игры. То есть посмотришь, кто у тебя травмирован, в каком кто состоянии. Здесь уже искусство и главного тренера, и всего персонала команды, как подготовить, посмотреть, к чему команда готова, выбрать моменты, с какими выходить на игру. «У ребят есть характер». Молодые хоккеисты уже в обойме!

Юлия Силипицкая:

Будут ли в ближайшее время собирать национальную команду и будут ли какие-то спарринги? Андрей Башко:

Однозначно будут спарринги, однозначно будет больше турне по России. Плюс еще будет турнир в Казахстане в конце апреля-начале мая. Радует то, что появилось большое количество молодых ребят, но пока им немножко не хватает опыта этих соревнований и вообще хоккейного опыта. Но радует то, что они играют, они появляются. А опыт с этими матчами, которые будут в составе национальной команды перед стартами. Юлия Силипицкая:

Несмотря ни на что, Игнатенко, Мороз, Сотишвили, эти драчуны, будут? Андрей Башко:

У этих ребят характеры… Вы, наверное, смотрели их вчерашнюю игру, «Динамо-Шинник»? Главное, что у ребят есть характер, они это показывают. И в «Динамо-Шиннике», и в «Динамо-Минске». Да, они еще молодые. Он, наверное, пока волнообразный. То играешь на пике, то небольшой спад. Юлия Силипицкая:

Гормоны. Андрей Башко:

Да, гормоны играют. Понятно, что вокруг много отвлекающих факторов, но ребятам нужно и с этим справиться, а нам как руководителям подсказать, как вести себя в какой-то ситуации конкретной. Они в обойме. Причем в обойме у нас большое количество хоккеистов. Юлия Силипицкая:

Это радует. И за океаном у нас большое количество стало хоккеистов. У нас были традиции, но это было 3-4, а здесь целая плеяда. Андрей Башко:

Буквально недавно и Влад Колячонок сыграл в матче НХЛ. Данила Климович, Усов… У нас есть ребята, которые там бьются, стараются войти в двери. «Как из 50 девушек выбрать 20 на игру?» Есть ли в Беларуси женский хоккей? Юлия Силипицкая:

Этот чемпионат мира мы пропускаем?

Андрей Башко:

Однозначно пропускаем. Когда наша команда играла в Казахстане, я ездил в Казахстан, потом оттуда полетел в Китай. Вернулся назад, разговаривал с представителями Эмиратов. Юлия Силипицкая:

Для чего? Это о спаррингах? Андрей Башко:

Надо плотнее сотрудничать, приезжать. О спаррингах в том числе. У нас, как вы знаете, мы женский хоккей начали потихоньку развивать. Юлия Силипицкая:

Я вот думала, начнете или не начнете про женский хоккей. Андрей Башко:

У нас есть специалист Федерации, который плотно занимается этим вопросом. Я пока поверхностно. Юлия Силипицкая:

Вы вообще верите, что женщины способны показывать красивый хоккей? Андрей Башко:

Я вам скажу больше. Они, наверное, более эмоциональны, чем мужчины. Особенно в хоккее. Я вот не представляю, как из 50 девушек выбрать 20 на игру? Вот как? Что с этими остальными 30 делать? Юлия Силипицкая:

Хотите сказать, у нас есть 50? Андрей Башко:

У нас уже больше 100 есть! Они еще юные, в разных возрастах. Дай бог, чтобы продолжали заниматься. Возможности в прошлом году мы им предоставили. Дальше будем только совершенствовать эти инструменты. Мы хотим поучаствовать в международных турнирах. Может быть, даже чемпионат мира, может, квалификация олимпийская. Когда ждать белорусов на ЧМ?