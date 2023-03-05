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Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко

05 марта 2023 16:51
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Одно из самых будоражащих событий недели – это КХЛ, а точнее «Динамо-Минск». Команда стартовала с победы в плей-офф, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Конечно, за «зубров» болели, но никто не ожидал такого фурора. Хотя все мы знаем, что главное – это правильно распределить силы по всей дистанции. Отечественный плей-офф такой же валидольный. До сих пор под вопросом, кто эти команды, которые разыграют титул. Что говорить о взрослых, если и молодежь показывает зубы! «Динамо-Шинник» таранит ворота Молодежной хоккейной лиги. Еще бы! В его составе один из сильнейших бомбардиров МХЛ – Даниил Сотишвили.  

Белорусскому хоккею есть кем гордиться, о ком говорить и что считать. У нас в студии тот, кто знает хоккей не только изнутри, но и по швам. Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси – Андрей Башко.  

На Западе тренируют хоккеистов по советской системе?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-1

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:  
Уже нет системы. Может, она у них и была.  

Юлия Силипицкая, СТВ:  
То есть западники взяли нашу систему Советского Союза? Да вы что?!  

Андрей Башко:  
Да. У них дети тренируются (ребята ездили на клубы НХЛ, смотрели) многими видами спорта.  

Юлия Силипицкая:  
Игровыми?  

Андрей Башко:  
Игровыми, есть индивидуальные. В 12-13 лет приходят скауты либо представители специализированных школ, секций. И смотрят, выбирают игроков себе в секции.  

Юлия Силипицкая:  
Такая система была в Советском Союзе?  

Андрей Башко:  
Да, там было так.   

Юлия Силипицкая:  
Мы ее утратили?  

Андрей Башко:  
На каком-то этапе кто-то сказал: давайте пораньше специализацией заниматься. Вот он футболом, значит пускай футболом шесть раз в неделю занимается. С шести лет. Хоккеем – значит хоккеем. Понятно, что процентов 90 отсеивается.  

Юлия Силипицкая:  
Если ты привел рано в хоккей, то это не залог успеха?  

Андрей Башко:  
Однозначно нет. Мне интересно это, мне, наверное, больше даже интересно не в краткосрочной перспективе. А изменения или какие-то предложения, как они сработают в долгую. То есть не сиюминутный результат, а проект на будущее.  

«Мы старались выжить». Зажимают ли молодых хоккеистов в Беларуси?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-4

Юлия Силипицкая:  
Например?  

Андрей Башко:  
Например, омоложение и шанс для молодых ребят. Я понимаю, что на этих лаврах будут почивать другие. Но пускай почивают. Мне главное, чтобы хоккей… В какой-то период он стал проседать у нас по результатам.  

Юлия Силипицкая:  
А почему начал проседать?  

Андрей Башко:  
Я так глубоко еще не копал, потому что в то время играл в хоккей. Наверное, потому что не так сильно обращали внимание на молодежь. Не давали…  

Юлия Силипицкая:  
То есть зажимали молодежь – давайте называть своими именами.  

Андрей Башко:  
Да, может, зажимали.  

Юлия Силипицкая:  
А вас зажимали?  

Андрей Башко:  
Можно сказать, нет, нас не зажимали. Мы старались выжить.  

Юлия Силипицкая:  
Смотрите вообще чемпионат Беларуси?  

«Появился большой накал». Почему чемпионат Беларуси стало интересно смотреть?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-7

Андрей Башко:  
Конечно, смотрю. Интересно наблюдать за теми изменениями, которые были приняты пару лет назад. И во что они сейчас выливаются. Появился большой накал между командами. Появилась непредсказуемость. Раньше, если мы знали, что команда «Юность» едет в гости к «Витебску», то там десятью шайбами не отделаешься.  

Юлия Силипицкая:  
Понятно, кто победит.  

Андрей Башко:  
А сейчас с точностью до наоборот. То есть заранее невозможно предсказать результат. Отсюда и повышается напряженность матча. А если повышается напряженность матча внутри двух коллективов, то каждый хочет победить. И каждый отдает еще больше энергии в этом матче.  

Юлия Силипицкая:  
Согласна. А за счет чего вы добились этого? Ваша же тоже крупица есть этого прекрасного результата.  

Андрей Башко:  
Нам главное дать возможности для клубов…  

Юлия Силипицкая:  
За счет чего?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-10

Андрей Башко:  
Ну, в первую очередь, мы отменили лимит на возрастных хоккеистов. Да, мы немножко поменяли, может быть, название – молодые и возрастные. Но все-таки мы сделали акцент больше на молодых хоккеистов, что нужно их развивать. Как у нас получается? Естественно, каждый человек хочет здесь и сейчас – дайте мне хоккеистов, и я вам покажу результат. А заниматься развитием не хотят.  

Юлия Силипицкая:  
Сложно, согласитесь? Неблагодарно же?  

Андрей Башко:  
Конечно, это сложный процесс. Его оценят наши потомки. Поэтому отсюда и такой менталитет. Поэтому следовало принять решение, мол, будем действовать так. Я понимаю, что это искусственное ограничение.  

Юлия Силипицкая:  
Мы начали с чемпионата Беларуси. Насколько сейчас вы в интриге или вы уже все знаете?  

Андрей Башко:  
Конечно, я знаю, кто будет чемпионом.  

Юлия Силипицкая:  
А откуда?  

«Это, наверное, первая девушка в клубе Экстралиги». Кто и как тренирует «Неман»?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-13

Андрей Башко:  
На самом деле, естественно, в интриге. И очень интересно наблюдать. Приведу в пример команду «Неман» из Гродно. Очень интересно наблюдать за работой тренерского штаба, как он перестроил игру этой команды.  

Юлия Силипицкая:  
Давайте назовем, кто он?  

Андрей Башко:  
Евгений Летов пришел в этом сезоне в эту команду. Взял еще тренера по физподготовке – Шабанову.  

Юлия Силипицкая:  
Сейчас модно.  

Андрей Башко:  
Это неотъемлемая часть.  

Юлия Силипицкая:  
Девушку взял?  

Андрей Башко:  
Это, наверное, первая девушка в клубе Экстралиги.  

Юлия Силипицкая:  
Зато какая!  

Андрей Башко:  
И как она их подготовила. Вы же видите, как носятся по площадкам. Замечательный стиль, который Евгений Летов прививает этой команде, – одно наслаждение смотреть.  

«В каждом регионе пошел зритель». Кто станет чемпионом Беларуси?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-16

Юлия Силипицкая:  
Что с нашим чемпионом?  

Андрей Башко:  
Этой команде пришлось тяжелее всего. Потому что на нее, естественно, все обращают внимание.  

Юлия Силипицкая:  
Давят?  

Андрей Башко:  
Нет, не давят. Но мы привыкли за столько лет, что «Юность» – это гегемон нашего белорусского хоккея. И им приходится тяжелее всего. Но они с честью выходят из этой ситуации. Они прокрутили у себя большое количество игроков. С кем-то расставались, с кем-то продолжали работать. Но у них все впереди. Поэтому плей-офф, как мы видим сейчас, это совсем непредсказуемые игры.  

Юлия Силипицкая:  
«Шахтер» вас удивил?  

Андрей Башко:  
Однозначно удивил. Ярослав Чуприс как тренер спрогрессировал в этом сезоне.  

Юлия Силипицкая:  
Кстати, он же весь сезон провел.  

Андрей Башко:  
Ровно сезон. Я думаю, что руководители «Солигорска» сделали правильный выбор. Конечно, чемпиона Беларуси я предсказать не готов. Потому что как минимум шесть команд достаточно ровные.  

Юлия Силипицкая:  
Смотрите, зритель пошел.  

Андрей Башко:  
Конечно! В каждом регионе пошел зритель – это такая социальная точка притяжения. Люди приходят болеть за свою команду, на следующий день они обсуждают, делятся друг с другом. Еще день они отходят, а потом матч – опять надо прийти, собраться. Это жизнь.  

Юлия Силипицкая:  
Давайте про КХЛ.  

«Буквально зубами ловили эту шайбу!» Что у Беларуси в КХЛ?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-19

Андрей Башко:  
Для меня было большое удивление, как играла наша команда.  

Юлия Силипицкая:  
Что вас удивило?  

Андрей Башко:  
Меня удивила сплоченность.  

Юлия Силипицкая:  
До того, как не было?  

Андрей Башко:  
Нет, она была, но не в той мере. Но ребята поняли, наверное, тренерскому штабу удалось донести до них, что это совершенно другое соревнование. В принципе, они уже жили в этом режиме, наверное, последние игр 10. Им немножко полегче в этом плане. Поэтому они буквально зубами ловили эту шайбу!  

Юлия Силипицкая:  
У меня немножко складывалось впечатление, что они в этот плей-офф зубами вошли. Вырвали эту победу, несмотря на счет – 6:4. Большой счет, иногда 1:0 или 0:2 максимум, а тут большое количество забитых шайб. Вот на морально-волевых. У нас остался порох в пороховницах довести серию плей-офф до приятного заключения?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-22

Андрей Башко:  
Надо ставить перед собой самые высокие цели и по шажочку их достигать.  

Юлия Силипицкая:  
Наш потенциал?  

Андрей Башко:  
Это всегда первое место.  

Юлия Силипицкая:  
Хорошо, возможности в сегодняшних реалиях?  

Андрей Башко:  
Возможности надо определять по месту и после каждой игры. То есть посмотришь, кто у тебя травмирован, в каком кто состоянии. Здесь уже искусство и главного тренера, и всего персонала команды, как подготовить, посмотреть, к чему команда готова, выбрать моменты, с какими выходить на игру.  

«У ребят есть характер». Молодые хоккеисты уже в обойме!  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-25

Юлия Силипицкая:  
Будут ли в ближайшее время собирать национальную команду и будут ли какие-то спарринги? 

Андрей Башко:  
Однозначно будут спарринги, однозначно будет больше турне по России. Плюс еще будет турнир в Казахстане в конце апреля-начале мая. Радует то, что появилось большое количество молодых ребят, но пока им немножко не хватает опыта этих соревнований и вообще хоккейного опыта. Но радует то, что они играют, они появляются. А опыт с этими матчами, которые будут в составе национальной команды перед стартами.  

Юлия Силипицкая:  
Несмотря ни на что, Игнатенко, Мороз, Сотишвили, эти драчуны, будут?  

Андрей Башко:  
У этих ребят характеры… Вы, наверное, смотрели их вчерашнюю игру, «Динамо-Шинник»? Главное, что у ребят есть характер, они это показывают. И в «Динамо-Шиннике», и в «Динамо-Минске». Да, они еще молодые. Он, наверное, пока волнообразный. То играешь на пике, то небольшой спад.  

Юлия Силипицкая:   
Гормоны.  

Андрей Башко:  
Да, гормоны играют. Понятно, что вокруг много отвлекающих факторов, но ребятам нужно и с этим справиться, а нам как руководителям подсказать, как вести себя в какой-то ситуации конкретной. Они в обойме. Причем в обойме у нас большое количество хоккеистов.  

Юлия Силипицкая:  
Это радует. И за океаном у нас большое количество стало хоккеистов. У нас были традиции, но это было 3-4, а здесь целая плеяда.  

Андрей Башко:  
Буквально недавно и Влад Колячонок сыграл в матче НХЛ. Данила Климович, Усов… У нас есть ребята, которые там бьются, стараются войти в двери.  

«Как из 50 девушек выбрать 20 на игру?» Есть ли в Беларуси женский хоккей?  

Юлия Силипицкая:  
Этот чемпионат мира мы пропускаем?

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-28

Андрей Башко:  
Однозначно пропускаем. Когда наша команда играла в Казахстане, я ездил в Казахстан, потом оттуда полетел в Китай. Вернулся назад, разговаривал с представителями Эмиратов.  

Юлия Силипицкая:  
Для чего? Это о спаррингах?  

Андрей Башко:  
Надо плотнее сотрудничать, приезжать. О спаррингах в том числе. У нас, как вы знаете, мы женский хоккей начали потихоньку развивать.  

Юлия Силипицкая:  
Я вот думала, начнете или не начнете про женский хоккей.  

Андрей Башко:  
У нас есть специалист Федерации, который плотно занимается этим вопросом. Я пока поверхностно.

Юлия Силипицкая:  
Вы вообще верите, что женщины способны показывать красивый хоккей?  

Андрей Башко:  
Я вам скажу больше. Они, наверное, более эмоциональны, чем мужчины. Особенно в хоккее. Я вот не представляю, как из 50 девушек выбрать 20 на игру? Вот как? Что с этими остальными 30 делать?  

Юлия Силипицкая:  
Хотите сказать, у нас есть 50?  

Андрей Башко:  
У нас уже больше 100 есть! Они еще юные, в разных возрастах. Дай бог, чтобы продолжали заниматься. Возможности в прошлом году мы им предоставили. Дальше будем только совершенствовать эти инструменты. Мы хотим поучаствовать в международных турнирах. Может быть, даже чемпионат мира, может, квалификация олимпийская.  

Когда ждать белорусов на ЧМ?  

Есть ли женский хоккей в Беларуси и чем удивил «Шахтёр» в этом сезоне? Пообщались с Андреем Башко-31

Юлия Силипицкая: 
В каком году?  

Андрей Башко:  
Ну, вы же знаете, до мая нам не о чем разговаривать.  

Юлия Силипицкая:  
Мы говорим об этом сезоне или следующим сезоне?  

Андрей Башко:  
Следующий еще под вопросом – рановато. Буквально через два года мы планируем в этом направлении как-то более существенно двигаться.  

Юлия Силипицкая:  
Ваша мечта в хоккее? Только не про женский хоккей – я там все поняла.  

Андрей Башко:  
Моя мечта, чтобы наша сборная стала первой.  

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# Хоккей Беларуси # Юлия Силипицкая # Андрей Башко # Фотофакт

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