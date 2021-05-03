Арина Соболенко обыграла Дарью Касаткину и вышла в 1/8 турнира в Мадриде

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в 1/8 турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадии 1/16 белоруска без проблем разобралась с 37-й ракеткой планеты Дарьей Касаткиной из России.

В первом сете Соболенко уверенно вела 5:1, однако не смогла подать на матч, отдала сопернице два гейма, но до нервной развязки дело решила не доводить и в итоге взяла первую партию – 6:3. Такой же счет был зафиксирован и после второго сета.