Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила отбор на ЧЕ-2022 победой над Латвией

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу на высокой ноте завершила отбор на чемпионат Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу на высокой ноте завершила отбор на чемпионат Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заключительный матч квалификации для подопечных Юрия Шевцова уже ничего не решал: наша команда отобралась в финальную стадию досрочно. И тем не менее на домашней площадке белорусы выложились на максимум и победили сборную Латвии 30:26.
Гандбол. Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы-2022
Самым результативным в нашей команде стал Вадим Гайдученко: 6 мячей. Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится в этот четверг, 6 мая. Сами соревнования пройдут с 13 по 30 января в городах Венгрии и Словакии.