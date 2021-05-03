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Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила отбор на ЧЕ-2022 победой над Латвией

03 мая 2021 11:34
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу на высокой ноте завершила отбор на чемпионат Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила отбор на ЧЕ-2022 победой над Латвией -1

Заключительный матч квалификации для подопечных Юрия Шевцова уже ничего не решал: наша команда отобралась в финальную стадию досрочно. И тем не менее на домашней площадке белорусы выложились на максимум и победили сборную Латвии 30:26. 

Гандбол. Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы-2022 

Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила отбор на ЧЕ-2022 победой над Латвией -4

Самым результативным в нашей команде стал Вадим Гайдученко: 6 мячей. Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится в этот четверг, 6 мая. Сами соревнования пройдут с 13 по 30 января в городах Венгрии и Словакии. 

# Гандбол # Юрий Шевцов # Вадим Гайдученко # Фотофакт

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