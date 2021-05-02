«Чувствую себя моделью». Алеся Мокрицкая рассказала, какой у неё костюм для фехтования на колясках
Новости Беларуси. Белорусские традиции в паралимпийском спорте очень сильные, наши ребята не ездят туристами на международные старты, они с завидным постоянством привозят с форумов медальные россыпи. На главные игры четырехлетия они ставят задачи конкретные и их выполняют на 99 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2016-м в Рио белорусы были представлены в пяти видах спорта, в трех из них были медали.
Юлия Силипицкая о неограниченных спортивных амбициях.
Те, кто грезит фехтованием, готовы говорить о нем сутками. Оказывается, это самый гламурный вид спорта.
Алеся Мокрицкая, неоднократный призер чемпионата мира и Европы по фехтованию на колясках:
Чувствую себя моделью. Правда, моделей одевают, а мы одеваемся сами. Но это довольно приятно. Конечно, в жару сложновато, но тем не менее это красиво. Сейчас на мне одежда для фехтования на шпаге. То есть курточка, набочник, жесткость, перчатка, моя любимая юбка, которая защищает наши красивые ноги. Специально для девочек. У меня очень много медалей. Есть и с чемпионата мира, и с чемпионата Европы. Надеюсь, следующая медаль будет с Олимпиады. Я люблю украшения, прямо не хватает олимпийской медали.
Помимо специальной подготовки, самураи на колясках много времени уделяют общей физической подготовке с цирковыми элементами. Что ни сделаешь ради заветной цели.
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