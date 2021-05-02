«Чувствую себя моделью». Алеся Мокрицкая рассказала, какой у неё костюм для фехтования на колясках

Новости Беларуси. Белорусские традиции в паралимпийском спорте очень сильные, наши ребята не ездят туристами на международные старты, они с завидным постоянством привозят с форумов медальные россыпи. На главные игры четырехлетия они ставят задачи конкретные и их выполняют на 99 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2016-м в Рио белорусы были представлены в пяти видах спорта, в трех из них были медали.

Юлия Силипицкая о неограниченных спортивных амбициях.

Те, кто грезит фехтованием, готовы говорить о нем сутками. Оказывается, это самый гламурный вид спорта.